"Estas bocinas no son responsabilidad de los trabajadores", dijo Arévalo mientras el caos vehicular crece en el centro

Al igual que en la última jornada del viernes, el gremio que nuclea a los municipales, el caos se vuelve a hacer presente y la situación, hasta ahora no parece tener una solución. La comuna indicó que no puede intervenir en los piquetes y las fuerza policiales sólo pueden organizar el tránsito e impedir que los trabajadores que se manifiestan logren llegar al microcentro.

La avanzada de los agremiados de Walter Arévalo se inició temprano en avenida Güemes a la altura de calle Tucumán, Primero de Mayo y La Rioja, y la esquina de Rivadavia y Güemes.

Nuevamente la consigna es evitar el centro o tener mucha paciencia.

Hace minutos, mientras los conductores manifiestan su enojo por los serios problemas en el tránsito, el titular del gremio a modo de respuesta, deslizó que la responsabilidad del control en las calles es de la Policía. “Estas bocinas no son responsabilidad de los trabajadores. La responsabilidad es de quien tiene que brindar la libre circulación y en este caso es la Policía", así se refirió Arévalo quien ahora y sorpresivamente trasladó la culpa de los cortes a las fuerzas policiales de la provincia.

Luego aclaró que los Agentes de Tránsito están de paro y que por eso no hay quienes generen una ayuda a la circulación en medio de la protesta. Seguidamente agregó "hoy no importan los porcentajes de adhesión (por la medida de fuerza). Nosotros no vamos a mirar para otro lado y vamos a seguir con nuestro reclamo”.

Protesta en Avda. Pte. Castillo

Al complicado panorama para los transeúntes y conductores, se debe sumar el corte por Avenida Presidente Castillo en cercanías de OSEP. En ese caso los manifestantes son beneficiarios del créditos UVA, quienes reclaman por créditos del banco.

NOTICIA EN DESARROLLO