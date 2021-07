Estudiante ubicó a los ladrones de su mascota, no llegó a tiempo para el rescate y ofrece recompensa por los datos

El pedido desesperado de Tatiana Arce por recuperar su mascota que habrías sido robada del Barrio Leandro Paz de esta Capital, y horas más tardes estaba en venta por faceboock, forma parte de las historias casi cotidianas de la gente.

La publicación se viralizo rápidamente por las redes sociales, obtuvo cerca de 700 compartidos en pocas horas e incluso usuarios de otras provincias se hicieron eco de la situación.

Desde que compartió su historia en las redes sociales, Tatiana comenzó a vivir una odisea.

En diálogo con LA UNION la joven estudiante del tercer año de Ciencias Económica de la UNCa, relató cómo llegó a estar cerca de pagar el rescate para recuperar su mascota de raza Bull Terrier de la rama Barcina (ver foto).

“El 14 de julio entraron a robar a mi casa y me llevaron mi perrita Bull Terrier. Publique las fotos y ofrecí pagar una recompensa para que la devuelvan, pero lamentablemente hasta hoy no pude encontrarla”, comentó la joven.

Y confirmó que al momento de robo hizo la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N 2, sin tener novedades hasta la fecha.

Tatiana, sin dar cifras dijo que con la ayuda de sus padres podría pagar la recompensa para volver a tener su mascota. Sin embargo, no logró concretar el rescate, quienes supuestamente tenían en su poder la perra al descubrir que se podría tratar de la dueña se dieron de baja de las redes sociales y la operación finalmente no se realizó.

Ante esta situación, Tatiana no baja los brazos y dijo que no pierde las esperanzas de poder reecontrarse con su mascota que está con tratamiento veterinario y no puede cortar la medicación.

“Los que la vendían estaban pidiendo 6 mil pesos en un grupo de compra y venta. Esta práctica no debería ser algo natural, es un delito y naturalizarlo es una forma de encubrir un robo. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 3834082196 o contactarme por las redes sociales”, expresó Tatiana.

La estudiante opinó que tanto el robo de animales como de objetos que luego son ofrecidos por las redes sociales es una situación casi de todos los días y lamentó que la policía no brinde respuesta a estas cuestiones.

Finalmente, la joven agradeció a la gente que se comunicó para aportar datos de forma desinteresada y volvió a reiterar que sigue en pie el pago de una recompensa quienes puedan ayudarla a recuperar su mascota.