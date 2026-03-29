Estudiantes catamarqueños compitieron en las Olimpíadas Matemáticas Canguro 2026

En una propuesta que conjuga conocimiento, estrategia y creatividad, el Sistema Educativo Municipal (SEM) celebró la participación de sus estudiantes en las Olimpíadas Canguro de Matemática 2026, una de las competencias más reconocidas a nivel internacional en el ámbito de las ciencias exactas.

La actividad se desarrolló en la Escuela Municipal N° 4 «Miguel Cané», que ofició como sede del encuentro, congregando a alumnos de nivel primario y secundario en una jornada marcada por la concentración y el entusiasmo. Allí, los participantes se enfrentaron a una evaluación especialmente diseñada para cada nivel educativo, con consignas de opción múltiple y una dificultad progresiva que exigió el máximo de sus capacidades.

Esta instancia forma parte de una iniciativa impulsada en el país por la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), organización que coordina la participación de estudiantes argentinos en un certamen que reúne a millones de jóvenes en distintos puntos del planeta. El objetivo central es claro: promover el gusto por la matemática y las ciencias exactas a través del pensamiento lógico.

Más allá de las fórmulas

A diferencia de los esquemas tradicionales de evaluación, las Olimpíadas Canguro presentan una lógica distinta. No se trata únicamente de aplicar fórmulas o repetir contenidos aprendidos, sino de resolver problemas mediante estrategias creativas, apelando a la comprensión profunda y al razonamiento.

Entre las características principales de la competencia, se destacan:

Evaluaciones de opción múltiple con niveles de dificultad crecientes.

con niveles de dificultad crecientes. Diseño adaptado a cada trayectoria escolar, tanto en primaria como en secundaria.

a cada trayectoria escolar, tanto en primaria como en secundaria. Problemas que priorizan el pensamiento lógico por sobre la memorización.

por sobre la memorización. Una única instancia nacional, que garantiza igualdad de condiciones para todos los participantes.

Este formato obliga a los estudiantes a enfrentarse a situaciones novedosas, donde la intuición matemática y la capacidad de análisis juegan un rol central. Así, la experiencia se convierte en una herramienta pedagógica que trasciende el aula y promueve habilidades clave para el desarrollo académico.

Reconocimiento al esfuerzo y al talento

Una vez finalizadas las evaluaciones, los resultados serán organizados en distintos rangos de puntaje. A partir de esa clasificación, se determinará la entrega de medallas de oro, plata y bronce, distinciones que buscan reconocer tanto el rendimiento como la capacidad de razonamiento de los alumnos más destacados.

Este sistema de premiación no solo estimula la competencia saludable, sino que también pone en valor el esfuerzo individual y colectivo, consolidando una cultura educativa basada en la superación personal y el mérito académico.

El valor de las experiencias extracurriculares

Desde la Secretaría de Educación y Cultura de la Capital, se subrayó la relevancia de este tipo de propuestas dentro del proceso formativo. En ese sentido, destacaron que "iniciativas como las Olimpíadas Canguro permiten que nuestros estudiantes enfrenten desafíos de nivel internacional, fortaleciendo su confianza y brindándoles herramientas fundamentales para su desarrollo académico".

La participación en este tipo de competencias representa una oportunidad para que los alumnos amplíen sus horizontes, se vinculen con estándares globales y desarrollen competencias que resultan esenciales en contextos educativos cada vez más exigentes.

Una apuesta sostenida por la educación de calidad

La presencia de estudiantes municipales en las Olimpíadas Canguro 2026 se inscribe en una política educativa más amplia impulsada por el municipio de la Capital, a cargo de Gustavo Saadi, que busca posicionar a la educación pública como un espacio de innovación y excelencia.

En este marco, la promoción del pensamiento crítico, la incorporación de propuestas innovadoras y el estímulo a la curiosidad intelectual se consolidan como ejes centrales. La participación en competencias de alcance internacional no solo refuerza estos objetivos, sino que también proyecta a los estudiantes hacia escenarios donde el conocimiento y la capacidad de análisis son herramientas fundamentales.

De este modo, la experiencia vivida en la Escuela Municipal N° 4 «Miguel Cané» no se limita a una evaluación puntual, sino que se convierte en una instancia significativa dentro de un proceso educativo que busca formar jóvenes preparados para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.