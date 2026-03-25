En el marco del Programa Municipal de Inglés (PMI), las escuelas del sistema educativo capitalino fueron escenario de una nueva instancia de fortalecimiento académico con la visita de Eugenia Obrist, referente del Centro de Exámenes Cambridge - Academia Argüello. La jornada incluyó charlas informativas y sesiones de consultas destinadas a estudiantes de nivel primario y secundario, quienes se preparan para rendir los exámenes internacionales durante el presente ciclo lectivo.

La actividad no se limitó a una instancia protocolar, sino que se integró a una estrategia educativa más amplia que busca consolidar el acceso a certificaciones internacionales dentro del sistema público municipal. En ese contexto, los encuentros funcionaron como espacios de orientación, donde los alumnos pudieron interiorizarse sobre las características, exigencias y alcances de los exámenes Cambridge que afrontarán en 2026.

Continuidad de un modelo

Lejos de tratarse de una acción aislada, la visita de la Academia Argüello se inscribe en una política educativa sostenida, orientada a elevar los estándares de formación en lengua extranjera y garantizar igualdad de oportunidades. Durante las charlas, se hizo especial énfasis en los resultados obtenidos en el último año, los cuales evidencian una evolución sostenida del programa.

El desempeño alcanzado por los estudiantes municipales en 2025 marcó un punto de referencia significativo:

68% de promedio general, superando la media nacional.

Este dato no solo refleja el nivel alcanzado por los alumnos, sino también la consolidación de un modelo educativo que articula planificación, seguimiento y evaluación continua.

Resultados que superan estándares internacionales

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la presentación de los indicadores que evidencian el crecimiento del PMI en áreas consideradas críticas para el aprendizaje del idioma inglés. La referente de Cambridge pudo constatar avances que posicionan a los estudiantes locales por encima de referencias internacionales.

Entre los principales resultados se destacan:

Comprensión Lectora y Escritura:

Los estudiantes municipales alcanzaron un 85% de excelencia en 2025 , ubicándose por encima del promedio mundial.

Los estudiantes municipales alcanzaron un , ubicándose por encima del promedio mundial. Producción Oral:

Con un 78% de efectividad, los ახალგაზრდiles demostraron una sólida capacidad comunicativa en el idioma.

Estos indicadores no solo validan el desarrollo del programa, sino que también reflejan el impacto de una propuesta pedagógica que combina carga horaria, seguimiento docente y objetivos concretos de certificación.

Alcance y estructura del Programa Municipal de Inglés

El PMI ya alcanza a más de 2.000 estudiantes, quienes reciben una formación con una carga de 6 horas semanales. Esta estructura permite sostener un proceso de aprendizaje continuo, orientado a la adquisición de competencias lingüísticas que habiliten a los alumnos a rendir exámenes internacionales con estándares exigentes.

El objetivo central del programa es claro: que la certificación internacional deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho accesible, promoviendo la democratización del conocimiento. En este sentido, la articulación con instituciones como la Academia Argüello refuerza la validez y el reconocimiento de los trayectos formativos que se desarrollan en el ámbito municipal.

Proyección educativa

La visita del Centro de Exámenes Cambridge no solo ratifica el avance del programa, sino que también reafirma el compromiso del municipio de sostener políticas educativas que amplíen horizontes para niños y jóvenes. La posibilidad de acceder a certificaciones internacionales sin salir de la ciudad constituye un elemento central en esta estrategia.

Este proceso se inscribe dentro de las políticas educativas impulsadas por el intendente Gustavo Saadi, cuya gestión ha priorizado la mejora continua del sistema educativo municipal desde el inicio de su mandato. A través de planificación, inversión y articulación institucional, se busca posicionar a la educación local en niveles de competitividad regional e internacional.