Expo Catamarca 2026: la FEC y Seguridad ajustan el operativo de visitantes

A pocos días de la realización de la Expo Catamarca 2026, autoridades de la Federación Económica de Catamarca (FEC) y responsables del área de Seguridad del Gobierno provincial mantuvieron una reunión de trabajo destinada a ultimar los detalles del dispositivo logístico y preventivo que acompañará el desarrollo del evento.

El objetivo central del encuentro fue garantizar el normal desarrollo y la tranquilidad de los asistentes durante las jornadas de exposición, teniendo en cuenta el importante flujo de personas que se prevé para una actividad que reúne al sector empresarial y comercial.

La coordinación entre ambas partes apunta a anticipar las distintas situaciones que puedan presentarse durante el desarrollo de la Expo y establecer mecanismos de organización vinculados con la circulación, la prevención y la seguridad dentro y alrededor del predio.

La reunión permitió avanzar sobre aspectos considerados estratégicos para el funcionamiento del operativo durante los tres días de actividad, con especial atención en los desplazamientos de vehículos, la custodia de los espacios y la organización de los visitantes.

La mesa de trabajo

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, quien participó de la reunión junto con autoridades y representantes de la entidad gremial empresarial.

Por parte del Gobierno provincial estuvieron presentes funcionarios y responsables vinculados con el área de Seguridad, mientras que la FEC estuvo representada por integrantes de su conducción. La composición de la mesa de trabajo fue la siguiente:

Marcelo Coll , presidente de la Federación Económica de Catamarca.

, presidente de la Federación Económica de Catamarca. Gastón Venturini , secretario de Seguridad.

, secretario de Seguridad. José Fernández , director de Planificación y Estadística Criminal.

, director de Planificación y Estadística Criminal. Diego Arévalo , integrante del Departamento de Operaciones Policiales.

, integrante del Departamento de Operaciones Policiales. Mauricio Guimaraes , secretario de la FEC.

, secretario de la FEC. Ignacio Palou, prosecretario de la FEC.

La participación conjunta de autoridades del sector público y representantes de la entidad empresarial permitió abordar las necesidades específicas que plantea un evento de estas características y avanzar en la planificación del dispositivo que estará activo durante las jornadas de la exposición.

Control vehicular, perímetro y seguridad interna

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos estratégicos relacionados con la organización de la seguridad y la logística de la Expo Catamarca 2026.

Uno de los puntos centrales fue el control vehicular, considerado parte fundamental del esquema de organización para los días de exposición. A esto se sumaron cuestiones vinculadas con la circulación de personas y vehículos y con la necesidad de ordenar los flujos que se generen alrededor del evento.

También se trabajó sobre la custodia del perímetro, la seguridad interna y la gestión de los flujos de visitantes durante los días de exposición. Estos elementos forman parte de un dispositivo pensado para acompañar el movimiento que tendrá el predio durante las jornadas de la Expo y permitir que las actividades previstas puedan desarrollarse con normalidad.

En términos operativos, los principales ejes abordados fueron:

Control vehicular.

Custodia del perímetro.

Seguridad interna.

Gestión de los flujos de visitantes.

Planificación logística y preventiva.

La definición anticipada de estos aspectos busca reducir eventuales inconvenientes y facilitar el desarrollo ordenado de las distintas actividades que tendrán lugar durante el evento.

Articulación entre el sector público y privado

Uno de los puntos destacados durante la reunión fue la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado. Las autoridades remarcaron la necesidad de coordinar acciones antes del comienzo de la Expo para anticipar posibles eventualidades operativas y generar las condiciones necesarias para que el evento se desarrolle de manera segura.

La planificación contempla tanto a quienes estarán vinculados directamente con la actividad empresarial y comercial como a quienes concurran durante los días de exposición.

En ese sentido, el dispositivo apunta a brindar una experiencia segura para los expositores locales y regionales, al mismo tiempo que contempla el importante flujo de personas que se prevé para la Expo Catamarca 2026.

La coordinación entre la FEC y las áreas de Seguridad busca, de este modo, integrar las necesidades propias del evento con las tareas preventivas y logísticas necesarias para acompañar su desarrollo.