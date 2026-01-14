Extrema precaución en la Cuesta de El Clavillo por derrumbes tras las lluvias

Vialidad Provincial emitió un aviso a los conductores que transitan por la Ruta Provincial N°48 para que extremen las medidas de precaución en el sector de la Cuesta de El Clavillo, debido a la presencia de pequeños derrumbes provocados por las lluvias registradas en los últimos días en la región.

Según informó el organismo, los inconvenientes se localizan específicamente entre los kilómetros 56 y 60 de la traza, un tramo de montaña que presenta curvas pronunciadas, pendientes y sectores de visibilidad reducida. Las condiciones climáticas recientes generaron desprendimientos de material rocoso y de suelo sobre la calzada, lo que representa un riesgo potencial para la circulación vehicular.

Desde organismo provincial detallaron que personal técnico y operativo se encuentra desplegado en la zona realizando tareas de control, señalización y limpieza, con el objetivo de despejar la calzada y garantizar condiciones seguras de transitabilidad. Las labores incluyen el retiro de piedras y sedimentos acumulados, así como la evaluación permanente del estado del terreno para prevenir nuevos deslizamientos.

La Cuesta de El Clavillo es uno de los tramos más transitados y complejos de la red vial provincial, ya que conecta localidades y zonas productivas, además de ser utilizada por vehículos particulares, transporte de carga y turistas. Por sus características geográficas, se trata de un sector especialmente vulnerable ante lluvias intensas, que suelen generar derrumbes y acumulación de material en la ruta.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los conductores circular a velocidad reducida, mantener una adecuada distancia de frenado y evitar maniobras bruscas. Asimismo, pidieron estar atentos a la señalización preventiva instalada en el lugar y seguir en todo momento las indicaciones del personal vial que trabaja en la zona.

Desde el organismo señalaron que, si bien los derrumbes registrados son de pequeña magnitud, la situación requiere máxima precaución, ya que las condiciones del terreno pueden variar de manera repentina, especialmente en sectores de montaña donde continúan las inestabilidades luego de las precipitaciones.