Familias del Loteo Sur cortaron la calle en reclamo de ayuda social por la lluvia

Por segunda jornada consecutiva, un grupo de familias del barrio Loteo Sur de la ciudad, se manifestaron en la mañana de ayer, esta vez, frente al edificio de la Municipalidad de la Capital, en reclamo de asistencia social porque se vieron afectadas por las lluvias.

Según explicó una de las mujeres que participaba de la protesta, el miércoles último, funcionarios se hicieron presentes en el Loteo y prometieron que entregarían la asistencia, pero hasta ayer, no habían recibido ningún tipo de ayuda, motivo por el cual decidieron trasladar el piquete a las puertas del edificio comunal.

“Ayer (por el miércoles), se acercaron autoridades de Desarrollo Social prometiendo soluciones, pero solo querían que levantemos el corte porque iba a venir el gobernador a entregar viviendas en la zona y no cumplieron, por eso estamos aquí. Queremos respuestas”, declaró una de las mujeres.

Durante la manifestación, explicaron que la lluvia del martes afectó las viviendas precarias y algunas familias perdieron todo lo que tenían.

“La lluvia nos perjudicó muchísimo. Estamos sufriendo daños en nuestras casas. Se nos coló todo el tiempo agua por el techo, se nos mojaron las camas, la ropa”, expresaron en diálogo con Radio República.

Cerca del mediodía, levantaron el piquete, uno de los voceros dijo que un funcionario les prometió que chapas, nylon y bolsones.

Finalmente, agregaron que, en caso de que los funcionarios no cumplan con la entrega de los elementos, volverán a protestar en la calle, hasta tanto tengan respuestas.