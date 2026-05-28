Clima en Catamarca: jornada ventosa y máxima de 22 grados

La provincia transitará este jueves bajo un escenario meteorológico marcado por la estabilidad atmosférica, temperaturas moderadas y cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa variaciones térmicas que acompañarán las distintas franjas horarias, en un contexto donde el viento también tendrá protagonismo debido a la presencia de ráfagas intensas durante la madrugada y parte de la tarde.

Desde las primeras horas del día, las condiciones climáticas estuvieron dominadas por nubosidad parcial y temperaturas frescas. Durante la madrugada, el termómetro marcó alrededor de 13 grados, mientras que el cielo permanecerá parcialmente cubierto. En ese tramo horario, además, se registrará viento proveniente del sector Norte con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, acompañado por ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

La mañana continuará bajo características similares en cuanto al estado del cielo, aunque con una disminución de la temperatura. El pronóstico prevé una mínima de 10 grados, consolidando un inicio de jornada fresco en distintos puntos de la provincia.

Temperaturas moderadas y tarde templada

Con el avance de las horas, las condiciones comenzarán a tornarse más templadas. Para la tarde se espera el registro térmico más elevado del día, con una máxima de 22 grados. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento seguirá predominando desde el sector Norte, aunque con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

En esa franja horaria también podrían presentarse nuevas ráfagas de intensidad considerable, nuevamente ubicadas entre los 42 y 50 kilómetros por hora, lo que representa uno de los aspectos más destacados del pronóstico para este jueves.

La combinación entre temperaturas templadas, ausencia de lluvias y nubosidad parcial configura una jornada climáticamente estable para Catamarca, con condiciones que se mantendrán relativamente uniformes a lo largo del día.

Noche con descenso de la intensidad del viento

Hacia la noche, el panorama meteorológico conservará la nubosidad parcial, aunque con un leve descenso térmico. La temperatura prevista para el cierre de la jornada rondará los 18 grados.

En cuanto al comportamiento del viento, se anticipa una rotación hacia el sector Noreste, acompañada por una disminución de la intensidad. Las velocidades previstas se ubicarán nuevamente entre los 7 y 12 kilómetros por hora, sin pronóstico de ráfagas para ese tramo del día.

De esta manera, el jueves concluirá con condiciones similares a las observadas durante la madrugada, manteniendo la estabilidad climática y sin variaciones significativas en el estado del tiempo.

El pronóstico refleja así una jornada sin sobresaltos climáticos en Catamarca, con temperaturas moderadas, ausencia de lluvias y un comportamiento estable de las condiciones meteorológicas, aunque con momentos de mayor intensidad en el viento durante distintas horas del día.

