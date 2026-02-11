Festivales y carnaval: El fin de semana largo se vive en Catamarca

El fin de semana largo que arranca con el Jueves de Comadres trae una agenda cargada de festivales, chayas y carnavales para a recorrer Catamarca de punta a punta. La provincia se prepara para vivir días intensos de música, danza, harina y color, con propuestas culturales para todos los gustos.

El Jueves de Comadres marca el inicio del finde carnavalero. En Capital, Las Comadres de Eulalia invitan a todas las mujeres a sumarse a la ceremonia del comadrazgo, con la bailarina Silvia Zerbini como madre - comadre invitada. El encuentro será a las 18 horas en Mota Botello y Rivadavia, iniciando una caminata con cajas, instrumentos y coplas hacia la plaza 25 de Mayo.

Valle Viejo también celebra a sus comadres desde las 19.30 horas en el SUM de las 140 viviendas, con feria gastronómica, la comparsa Inti Raymi y shows en vivo de Los Huinca, Brisas de Chámame, Maite Díaz y el ballet folclórico El Vallisto. Belén se suma a la celebración en el Pasaje Belgrano.

El viernes 13, la Caravana Catucha promete una noche de puro baile en el Club Sarmiento, desde las 20 horas, con Leo Eschmüller, Juan Ignacio Molina, Ariel Martínez, Pablo Vaquel y Fredy Barrionuevo liderando la fiesta.

En la previa del día de los enamorados, Fray Mamerto Esquiú celebra La Fiesta del Amor desde las 21 horas en su plaza de San José, con música en vivo, bares, emprendedores, sorteos especiales para mascotas, rincón fotográfico

En Tinogasta, la Plaza 25 de Mayo se viste de fiesta con "Vendimiando", una propuesta que reúne música y tradición desde las 21 horas, celebrando la identidad local con talento de la región.

El sábado 14 se concentra la mayor actividad festivalera. En Capital, Las Comadres de Eulalia tendrán su chaya desde las 17.30 horas, en el Patio del Urbano Girardi, con espacio para las infancias y ceremonia de bautismo chayero.

La Merced celebra la 36° edición del Festival del Pimiento con la llegada por primera vez de Lázaro Caballero, junto a artistas provinciales y locales. Por su parte, la Villa de Ancasti presenta el Festival de la Reina Mora, con la presencia destacada de El Indio Lucio Rojas, Tunay, Valentín Vargas y Los Vidaleros desde las 21.30 horas.

En Santa María, se prepara para recibir a La Joaqui en Noche de Playa desde las 23 horas. En tanto que San José ofrece el 26° Festival de la Humita en Famatanca desde las 21 horas.

También el sábado, en el Polideportivo de El Rodeo se podrá disfrutar de EL Rodeo Grande desde las 13. Mientras que en la Puerta se celebra el Encuentro de los Pueblos Originarios.

Otras propuestas para ese mismo día son el Festival del Bagual en Ampajango, San José; el Festival del Arrope y el Quesillo en Trampasacha, Capayán y Encuentro de Comparsas en Belén.

Con un despliegue de dos noches, Tinogasta es Vendimia celebra su 3° edición con Ulises Bueno, Sabroso y Los Kijanos. Mutquín realiza su 35° Festival "Capital de la Nuez" desde las 22 horas con Los Hermanos Rodríguez y Llokallas. Icaño tendrá su Fiesta Gaucha y Festival de la Producción, con destrezas, comidas típicas y artesanos.

Arrancando los festejos del domingo 15, en Capital, Los Hermanos Rodríguez organizan su tradicional chaya en el Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento. Mutquín cierra su festival con Canto 4, Los 4 de Salta y Daniela Figueroa.

Puerta de Corral Quemado presenta la 20° edición del Festival Rescatando Nuestras Raíces a partir de las 21horas, con Damián Córdoba, Marcelo Veliz y Valentín Vargas. Y la Puna vivirá su XXI Fiesta Gaucha en Antofagasta de la Sierra.

Belén continuará a lo largo del finde semana con su circuito carnavalero, el Carnaval de Los Tetras en el Camping El Dique.

El lunes, Balcozna estrena el Festival Zapallo Chayero desde las 20 horas con desfile de carrozas y artistas provinciales. Capital vibra con La Chaya de Alico en el Club Juventud, a partir de las 20.30 horas y el Carnaval del Valle en finca La Mercedita, en Fray Mamerto Esquiú, desde las 20 horas.

Coronando el fin de semana de carnaval, Fiambalá cierra con el Festival Camino hacia un Nuevo Sol desde las 21.30 horas, con Cristian Herrera, Valentín Vargas, Damián Córdoba y Miel Santiagueña.

Capital se despide este año con la Chaya de los Galleguillo en finca La Mabel, en El Portezuelo, culminando con la quema del pujllay. El Carnaval de la Luna en plaza El Aborigen de Valle Viejo desde las 18.30 horas cierra con desfile de murgas, comparsas y música en vivo.

Este fin de semana largo en Catamarca se vive el carnaval como expresión de su identidad cultural, raíces y tradición.

Toda la agenda de eventos se puede consultar en visitcatamarca.com