Fiambalá: los análisis sobre el agua no detectaron la ameba Naegleria fowleri

El Ministerio de Salud de Catamarca informó que recibió los resultados de los análisis realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, sobre muestras de agua y superficies tomadas en Fiambalá. Los estudios se desarrollaron en el marco de la investigación epidemiológica y ambiental iniciada a partir del caso de meningoencefalitis amebiana primaria registrado en la localidad.

De acuerdo con el informe emitido por el organismo nacional, se analizaron 15 muestras ambientales, correspondientes a ocho muestras de agua y siete hisopados de superficies. Los estudios fueron realizados mediante técnicas moleculares con el objetivo de detectar la presencia de Naegleria fowleri, el microorganismo responsable de la enfermedad.

Los resultados indicaron que no se detectó material genético de esta ameba en las muestras examinadas. Sin embargo, el informe incorpora una precisión relevante sobre el alcance de los análisis: la ausencia de resultados moleculares detectables no permite descartar de manera concluyente la presencia del microorganismo en el ambiente.

En consecuencia, los estudios tampoco permiten establecer ni excluir el lugar donde se produjo la infección que afectó al niño de 10 años oriundo de Fiambalá.

La información difundida por el Ministerio de Salud representa un nuevo elemento dentro de la investigación, aunque no constituye una conclusión definitiva respecto del origen ambiental del caso.

Detectaron amebas en siete muestras, pero no pudieron determinar su especie

Además de los estudios moleculares, el informe del Instituto Malbrán incluyó observaciones realizadas mediante microscopía. A partir de ese procedimiento, se identificó la presencia de amebas en siete de las muestras analizadas.

No obstante, los especialistas no pudieron determinar a qué especie correspondían los microorganismos observados. Por ese motivo, el hallazgo no permite confirmar que se trate de Naegleria fowleri, aunque sí constituye un dato incorporado al análisis ambiental.

El resultado debe interpretarse en conjunto con las pruebas moleculares, que no detectaron material genético del microorganismo causante de la meningoencefalitis amebiana primaria. El organismo nacional también aclaró que los resultados negativos de las técnicas moleculares no permiten descartar de manera concluyente la presencia de la ameba en el ambiente. De igual manera, las muestras examinadas no permiten establecer o excluir el sitio en el que habría ocurrido la infección.

La investigación, por lo tanto, continúa abierta en relación con la evaluación de las condiciones ambientales y la identificación de posibles factores vinculados con el caso.

Continúa el seguimiento de las recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud de Catamarca señaló que sus equipos técnicos continuarán con la evaluación de los resultados recibidos y el seguimiento de las recomendaciones sanitarias emitidas por el Instituto Malbrán.

Estas tareas se desarrollarán en articulación con las autoridades locales, en el marco de la investigación epidemiológica y ambiental que se lleva adelante en Fiambalá. La cartera sanitaria indicó que el análisis de la información constituye parte del seguimiento del caso y de las medidas preventivas destinadas a la comunidad.

En ese contexto, se recordó la importancia de mantener las recomendaciones de prevención durante el uso de aguas termales y otros espacios naturales de agua dulce, especialmente aquellas orientadas a evitar el ingreso de agua por la nariz.

La advertencia cobra relevancia ante la investigación por Naegleria fowleri, una ameba que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes y que, en determinadas circunstancias, puede provocar una infección muy poco frecuente.

El caso de Fiambalá

El Ministerio de Salud de Catamarca informó el pasado 19 de octubre la confirmación de un caso de meningoencefalitis amebiana primaria causada por Naegleria fowleri en un niño de 10 años oriundo de Fiambalá.

El menor falleció luego de permanecer internado en el Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón". La confirmación del diagnóstico fue realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán), a partir de estudios efectuados sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo.

Según precisó el organismo provincial, el diagnóstico se obtuvo mediante una técnica de PCR en tiempo real. El procedimiento se realizó luego de que el equipo de Infectología del hospital sospechara la posibilidad de esta infección y dispusiera la derivación de la muestra al laboratorio de referencia para su análisis.

La confirmación del caso dio lugar a la investigación epidemiológica y ambiental, dentro de la cual se tomaron las muestras de agua y superficies posteriormente analizadas por el Instituto Malbrán.

Los resultados de esos estudios fueron incorporados al seguimiento sanitario, aunque no permitieron determinar el lugar donde se produjo la infección.

Qué es la Naegleria fowleri

La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes. De acuerdo con la explicación del Ministerio de Salud, se trata de un microorganismo capaz de provocar una infección muy poco frecuente, con escasos registros en el mundo.

La enfermedad causada por esta ameba es la meningoencefalitis amebiana primaria, una infección que fue confirmada en el caso del niño de Fiambalá mediante los estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia.

La información sanitaria difundida también remarca la importancia de las medidas preventivas durante el contacto con aguas termales y otros espacios naturales de agua dulce. Entre las recomendaciones se destaca evitar las actividades que puedan provocar el ingreso de agua por la nariz.

En el contexto de la investigación, el conocimiento sobre las características del microorganismo y las vías de exposición señaladas por las autoridades forma parte de la información destinada a la comunidad.