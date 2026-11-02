Chumbicha: una rotura en el pozo N.º 1 deja sin agua potable a varios barrios

La empresa Aguas de Catamarca informó que, debido a una rotura registrada en el pozo N.º 1 de Chumbicha, se encuentra interrumpido el funcionamiento de esa instalación, una situación que provocará la falta de agua potable en distintos sectores de la localidad hasta horas de la tarde de este lunes 2 de noviembre.

El inconveniente afecta el normal abastecimiento y alcanza a los barrios San Martín y San Isidro, además de la zona centro y sus alrededores. La interrupción del servicio se extenderá durante buena parte de la jornada, de acuerdo con la información difundida por la empresa.

La falla en el pozo obligó a interrumpir su funcionamiento, lo que repercute en la provisión de agua potable para los usuarios de las zonas señaladas. Mientras se espera la normalización del suministro, Aguas de Catamarca comunicó las medidas previstas para atender a quienes se encuentren afectados por el corte.

Camiones cisterna para asistir a los usuarios

Ante esta situación, la empresa pondrá a disposición camiones cisterna para brindar asistencia a los usuarios de los sectores afectados. La medida busca responder a las necesidades de abastecimiento durante el período en que el servicio permanezca interrumpido.

La disponibilidad de este recurso constituye una alternativa para los vecinos de los barrios San Martín, San Isidro, la zona centro y los alrededores, que deberán atravesar la interrupción del suministro hasta horas de la tarde del lunes. La distrinuidora también solicitó a los usuarios que realicen un uso responsable de las reservas de agua con las que cuentan en sus hogares. La recomendación apunta a administrar el recurso disponible hasta que el servicio pueda normalizarse.

Canales de consultas y reclamos

Los usuarios que necesiten realizar consultas o presentar reclamos relacionados con la interrupción del servicio podrán comunicarse con Aguas de Catamarca a través de los canales habilitados por la empresa.

Vías de contacto:

Teléfono gratuito: 0800-888-8255.

WhatsApp: 383-4900314.

La información difundida por la empresa establece que la falta de agua potable se extenderá hasta horas de la tarde del lunes 2 de noviembre. Mientras tanto, los sectores afectados deberán administrar sus reservas y podrán recurrir a la asistencia mediante camiones cisterna que Aguas de Catamarca pondrá a disposición.

La interrupción alcanza a los barrios San Martín y San Isidro, la zona centro y sus alrededores, como consecuencia de la rotura que dejó fuera de funcionamiento al pozo N.º 1 de Chumbicha. La empresa solicitó a los usuarios mantener un uso responsable del agua hasta la normalización del servicio y recordó los números de contacto para consultas y reclamos.