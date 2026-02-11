La Capital celebra el Carnaval en Casa de la Puna: una propuesta de raíces y vanguardia inclusiva

La Municipalidad de la Capital, bajo la gestión de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, ha diseñado una agenda exhaustiva para conmemorar el fin de semana largo de Carnaval en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad: la Casa de la Puna. Esta propuesta cultural y recreativa no solo busca atraer a turistas, sino consolidarse como un punto de encuentro para los vecinos, reafirmando el compromiso con el fortalecimiento de la identidad local y el fomento del encuentro comunitario.

Las actividades centrales tendrán lugar el sábado 14 de febrero, en un horario extendido de 18:00 a 23:00 horas. El predio se transformará en un polo de exposición y comercialización con la Feria de Artesanía y Diseño, donde artesanos y diseñadores catamarqueños exhibirán sus creaciones, permitiendo a los asistentes adquirir productos con sello local. Esta experiencia se verá enriquecida por una oferta de gastronomía regional y música en vivo, configurando una atmósfera que apela a todos los sentidos.

Rituales y formación: el alma del carnaval

El carnaval en el noroeste argentino es indisociable de sus ritos y la Casa de la Puna ha decidido poner estos elementos en el centro de su agenda. La narrativa del evento comenzará a desandar su camino a partir de las 18:30 horas con la vivencia de "La Chayita", aportando el color y la alegría característicos de la celebración chayera.

En simultáneo, se desarrollará un componente educativo y participativo fundamental para la transmisión de saberes:

Taller abierto "Carnaval Carnavalero": Un espacio destinado a toda la familia coordinado por el grupo Amalgama .

Un espacio destinado a toda la familia coordinado por el grupo . Contenidos del taller: Construcción de cajas chayeras, elaboración de pañuelos y ensayo de coplas tradicionales.

Construcción de cajas chayeras, elaboración de pañuelos y ensayo de coplas tradicionales. Horario de formación: De 18:30 a 20:00 horas.

De 18:30 a 20:00 horas. Contacto para inscripciones: Los interesados pueden realizar consultas al número 383 427 1032.

El clímax cultural de la jornada del sábado se producirá entre las 20:00 y las 21:00 horas con el tradicional "Desentierro del Pujllay". Este acto simbólico recupera uno de los rituales más representativos del carnaval andino, marcando el inicio formal de las festividades mediante la liberación del mítico muñeco que encarna el espíritu del carnaval. Tras el ritual, la música tomará el protagonismo absoluto desde las 21:00 horas con las actuaciones de:

Brotecitos

Emilce Quinteros

Amalgama

"Carnaval del Amor": una noche de gala folklórica e inclusión

La festividad iniciará de manera anticipada este viernes 13 de febrero a partir de las 22:00 horas con la propuesta denominada "Carnaval del Amor". Este evento cuenta con una curaduría de gestores culturales de renombre en la provincia: Néstor Pacheco (Flor de Tusca), Achalay (responsable de las folkloreadas en Casa de la Puna) y Piriqui Pérez, reconocido músico y responsable de la primera Escuela de Folklore de Catamarca.

La cartelera artística para esta noche de gala incluye nombres destacados de la escena folklórica local:

Alico Espilocín y Peke Bonardi.

Néstor Pacheco y Fede Pacheco.

Los Aguirre y el Dúo Achalay.

Ballet Semblanza y la pareja "Cano-Segovia", actuales Campeones de Zamba 2023.

Uno de los puntos más innovadores de esta edición es su enfoque consciente e inclusivo. Por primera vez, se ofrecerá una alternativa sin T.A.C.C., que se extiende desde las opciones gastronómicas regionales hasta los elementos festivos. Los asistentes podrán disfrutar del tradicional uso de talco y papel picado en variantes libres de harinas, garantizando que el festejo sea seguro para personas con celiaquía o sensibilidades alimentarias.

Información logística y accesibilidad

El evento del viernes, que contará además con DJ en vivo y un sector de juegos infantiles, tiene un valor de entrada de $8.000. Con estas propuestas, la Capital se posiciona como un destino que sabe maridar la tradición folklórica con las necesidades de una sociedad moderna que demanda espacios de ocio más saludables y diversos.

Para aquellos interesados en conocer el resto de la agenda especial de carnaval, la Secretaría de Turismo recuerda que la información completa se encuentra disponible en el sitio web oficial sfvc.tur.ar o a través de sus canales de comunicación en redes sociales bajo el nombre SFVC Turismo.