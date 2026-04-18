¿Cómo hacer unos ricos buñuelos de acelga?, ideal para salir de apuros

Los buñuelos de acelga sin harina ni fritura se consolidan como una de las recetas saludables más elegidas por quienes buscan mejorar su alimentación sin resignar sabor. En línea con hábitos cada vez más presentes en hogares de Catamarca, esta versión liviana transforma un clásico en una opción ideal para incorporar a la dieta diaria.

Dentro de las recetas caseras, estos buñuelos se destacan por su valor nutritivo y su practicidad. La acelga aporta vitaminas y minerales esenciales, mientras que la cocción sin fritura reduce significativamente el contenido calórico, convirtiéndolos en una alternativa saludable para el consumo cotidiano.

Las nuevas tendencias en alimentación impulsaron la reinvención de preparaciones tradicionales, y esta receta es un claro ejemplo. Fáciles de preparar, sin harina y con ingredientes accesibles, los buñuelos de acelga se presentan como una opción rica, nutritiva y adaptable a distintos planes alimentarios.

Dieta para adelgazar: la receta de buñuelos de acelga sin harina ni fritura

Ingredientes:

2 atados de acelga sin tallos

1 cebolla mediana

1 zanahoria mediana

1 diente de ajo

2 huevos

1 cucharada de fécula de maíz (maicena)

Sal y pimienta, a gusto

Queso rallado (opcional)

Salsa saludable para acompañar los buñuelos

Ingredientes:

Queso crema

Cebolla de verdeo

Pimienta

Aceite de oliva

Procedimiento:

Lavar y picar la cebolla de verdeo. En un recipiente, colocar el queso crema, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Agregar la cebolla de verdeo y mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

Cómo preparar buñuelos de acelga sin harina ni fritura

En primer lugar, hervir la acelga y dejarla reposar para eliminar el exceso de agua. Luego, picarla y reservarla en un recipiente, ya sea en la heladera o a temperatura ambiente.

A continuación, en una sartén, sofreír la cebolla y la zanahoria previamente picadas. Incorporar el ajo y saltear los vegetales.

Sumar la acelga a la preparación y mezclar con el resto de los ingredientes. Condimentar con sal, pimienta y, de manera opcional, nuez moscada.

Agregar los huevos y batir hasta lograr una mezcla homogénea. Incorporar la fécula de maíz y el queso rallado, mezclando bien.

Llevar la preparación a la heladera durante 15 minutos. Luego, retirar y formar los bollos de acelga. Mientras tanto, precalentar el horno junto con la asadera a temperatura media y aplicar spray antiadherente.

Finalmente, cocinar los buñuelos a fuego fuerte durante 15 minutos de cada lado, o hasta que adquieran una textura crocante.