Catamarca: rescatan a peregrino santiagueño que se extravió

Efectivos policiales fueron alertados alrededor de las 22:10 de ayer sobre la desaparición de un peregrino oriundo de Santiago del Estero que se había extraviado mientras se dirigía hacia la Catedral Basílica, en territorio catamarqueño.

De inmediato se desplegó un operativo del que participaron grupos especiales de la Policía de la Provincia.

Tras las tareas de rastrillaje, a las 23:30 los rescatistas lograron ubicar a Mariano González, de 27 años, domiciliado en la ciudad de Frías.

El joven se encontraba en buen estado de salud y explicó que había seguido una senda sin conocer la zona, lo que provocó que se desorientara.

Posteriormente, el peregrino fue asistido por profesionales médicos del SAME, quienes constataron que no era necesario su traslado a un centro de salud.