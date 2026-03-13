Fin de semana largo en Capital: música, gastronomía, feria y aventuras al aire libre

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital presentó la agenda de actividades turísticas, culturales, gastronómicas y recreativas previstas para el próximo fin de semana largo, que se extenderá del 21 al 24 de marzo, con propuestas pensadas para que vecinos y visitantes disfruten de la ciudad.

Casa de la Puna

Ubicada en Padre D'Agostino esquina Avenida Recalde, La Casa de la Puna abrirá sus puertas de lunes a domingos de 8 a 20 horas, con visitas guiadas durante toda la jornada.

El viernes por la noche, desde las 22 horas, se realizará el espectáculo "A Viva Voz", que reunirá a artistas que participaron de La Voz Argentina 2025, quienes compartirán una velada musical cargada de emociones.

Durante el sábado 21 y domingo 22, de 18 a 22 horas, se realizará la Feria de Artesanía y Diseño, con la participación de artesanos y diseñadores locales, música en vivo y gastronomía típica.

El sábado 21, además, se dictará un taller de danzas folklóricas dedicado a la zamba, de 18 a 19 horas, seguido por un espectáculo de música y danza con las actuaciones de Wankara, el Ballet Academia Atahualpa Yupanqui y Las Voces del Viento.

El domingo 22, en el mismo horario, se desarrollará un taller de danzas folklóricas para aprender a bailar cueca, y luego un espectáculo con la participación de Luz Segura, el Ballet Semblanzas y el grupo Cardones.

La gastronomía regional también tendrá un lugar destacado con la propuesta de Achalay Empanadas, que el domingo 22 al mediodía ofrecerá cabrito a la estaca, además de costillares a la llama. En tanto, el lunes 23 se podrá disfrutar de cabeza guateada, locro y empanadas al horno de barro, acompañados de vinos regionales en un espacio verde, al aire libre y también con propuestas folklóricas de artistas locales.



Pueblo Perdido de la Quebrada

En el Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 4 (km 4 ½), las actividades se desarrollarán con atención al público de lunes a domingos de 8 a 14 y de 15 a 20 horas, con visitas guiadas a las 9, 10, 11, 16:30, 17:30 y 18:30 horas.

El espacio también invita a disfrutar de la propuesta gastronómica de La Torradería, Tienda de Sabores Nativos, donde se pueden degustar torrados y pastelería elaborados con frutos autóctonos, de jueves a domingos de 8:30 a 12 y de 16 a 20 horas.

El domingo 22, de 8:30 a 11 horas, se desarrollará un Safari Fotográfico por Pueblo Perdido y la Quebrada del Tala, una propuesta gratuita ideal para amantes de la naturaleza y la fotografía.

En tanto, el lunes 23, de 17 a 19 horas, se realizará un Taller de Vainas de Cuero, donde se enseñarán técnicas tradicionales de trabajo en cuero para la elaboración de piezas de identidad regional.

También se podrá realizar trekking por la Quebrada, los días martes, jueves y sábados a las 16:30, recorriendo el sendero del Arroyo Lascano y la Lomada de la Aguada.

Experiencias turísticas durante todo el fin de semana

Además de las actividades especiales, la ciudad mantendrá sus propuestas turísticas habituales, entre ellas los recorridos a pie "Travel-ando", que permiten descubrir historias y lugares del casco céntrico, las salidas del Bus Turístico y las experiencias de aventura como kayak, escalada en roca y tirolesa en el Eco Parque de El Jumeal.

La agenda también invita a visitar los museos de la ciudad y la Gruta de la Virgen del Valle, uno de los principales destinos de peregrinos y turistas.

Quienes deseen conocer la programación completa pueden consultar horarios, detalles e inscripciones en la página web sfvc.tur.ar o en las redes sociales oficiales SFVC Turismo.