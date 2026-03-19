Finalizó la segunda reparación de la impulsión en el Río del Valle

La empresa Aguas de Catamarca informó la finalización de la segunda reparación de la cañería de impulsión afectada por la crecida del Río del Valle, en una intervención que resultó determinante para restablecer el funcionamiento del sistema de distribución de agua.

El operativo se desarrolló en un contexto de complejidad técnica, dado que los daños fueron provocados por el aumento del caudal del río, lo que obligó a desplegar una serie de trabajos complementarios para poder acceder a la zona afectada.

Con la finalización de esta etapa, se logró recuperar la operatividad de la impulsión, lo que permite avanzar en la normalización progresiva del servicio en distintos sectores de la ciudad.

Obras en un punto crítico del sistema

Los trabajos se concentraron en el cruce correspondiente a los pozos 51 y 53, un punto estratégico dentro de la red de distribución. Allí se llevaron adelante tareas que requirieron planificación y ejecución coordinada para garantizar la seguridad de la intervención.

Entre las acciones realizadas se destacan:

Desvío del cauce del río para permitir el acceso a la zona dañada

Movimiento de suelo para acondicionar el terreno

Construcción de defensas que protegieran el área de trabajo

Estas tareas fueron indispensables para poder intervenir sobre la cañería, en un entorno condicionado por la dinámica del río y el impacto de la crecida.

Reemplazo de cañerías y refuerzo del sistema

Una vez aseguradas las condiciones de trabajo, se avanzó en la reparación estructural del sistema de impulsión. En ese marco, se procedió al reemplazo de tramos de cañería de 350 milímetros de diámetro, utilizando materiales de alta resistencia.

Además, se ejecutaron obras complementarias orientadas a fortalecer la infraestructura y prevenir futuros inconvenientes. Entre ellas:

Instalación de nuevos tramos de cañería

Implementación de sistemas de protección

Refuerzo de la estructura ante posibles crecidas

Estas intervenciones no solo apuntaron a solucionar el daño existente, sino también a mejorar la resiliencia del sistema frente a eventos similares.

Impacto en el servicio y zonas alcanzadas

Con la finalización de los trabajos, se restableció el funcionamiento de la impulsión, lo que permitirá avanzar en la recuperación del servicio en distintos sectores de la Capital.

Las zonas que comenzarán a experimentar una normalización progresiva del suministro son:

Ojo de Agua

Antinaco

Parte del barrio Policial

Villa Cubas

Aires del Sur

El proceso de normalización será gradual, en función de la estabilización del sistema y la recuperación de los niveles operativos en la red de distribución.

Continuidad de las tareas para la recuperación total

Desde Aguas de Catamarca se indicó que, si bien la finalización de esta segunda reparación representa un avance significativo, los trabajos continúan con el objetivo de recuperar completamente el servicio en todas las áreas afectadas.

La intervención en el Río del Valle forma parte de un esquema de respuesta ante contingencias que demandan soluciones técnicas complejas y una coordinación permanente entre equipos operativos.

En este sentido, la obra ejecutada no solo resuelve una situación puntual, sino que también refuerza la capacidad del sistema para enfrentar futuras crecidas, mediante la incorporación de materiales y estructuras de mayor resistencia.