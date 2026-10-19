La Justicia ordenó pagar los salarios a los trabajadores de Fate

El Juzgado Laboral N° 17 le ordenó a Fate transferir $1.200 millones para pagar los salarios adeudados de 200 operarios que se quedaron sin trabajo tras le cierre de la empresa de neumáticos.

El fallo, además, dispone que la acreditación de los haberes, pertenecientes al período comprendido marzo y junio de este año, se haga efectivo este viernes 23, por medio de fondos que habían sido embargados "de forma preventiva".

La resolución no incluye a los trabajadores que habían firmado los retiros voluntarios.

El origen del monto se fijó como un punto intermedio entre las presentaciones que llevó a cabo el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), que exigía $1.800 millones, mientras que la empresa de Javier Madanes Quintanilla aducía que correspondían $600 millones.

Por su parte, el tribunal dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones. La base del reclamo radica en un convenio de estabilidad laboral, firmado en mayo de 2025 con vigencia hasta el 30 de junio de 2026, a través del cual Fate recibió beneficios impositivos estatales a cambio de no efectuar despidos.

Luego de ocho meses del anuncio del cierre de la planta ubicada en San Fernando, que afectó originalmente a 920 trabajadores, el SUTNA celebró la medida como un triunfo de la resistencia de los operarios y remarcó que el fallo demuestra que el cierre "fue ilegal".

Asimismo, adelantaron que apelarán la resolución porque consideran que la cifra impuesta "no cubre la antigüedad ni la actualización por inflación", al mismo tiempo en que presentarán nuevas acciones legales para exigir los salarios posteriores al 1 de julio de este año.

Por último, el sindicato remarcó que insistirá con la "nulidad de los acuerdos de retiro voluntario" firmados por otros empleados, porque para su entender fueron suscritos bajo "extorsión económica", luego de varias semanas sin percibir sus sueldo.

Finalmente, la Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo, que se había dictado en el mes de septiembre, por lo que los trabajadores mantendrán los acampes y las protestas en las inmediaciones de la fábrica de neumáticos.