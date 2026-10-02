Catamarca: interceptaron y sancionaron a un vecino por arrojar residuos en la vía pública

En el marco de los operativos permanentes de control y fiscalización que la Municipalidad de la Capital lleva adelante para garantizar la higiene urbana y el orden ambiental en la ciudad, personal de la Policía Ambiental identificó e infraccionó a un vecino que fue sorprendido en flagrancia arrojando residuos de manera no autorizada en la vía pública, en el barrio San Lorenzo, en la zona de La Chacarita.

El procedimiento se concretó durante las recorridas preventivas y el patrullaje urbano que los inspectores del área realizan a diario en distintos sectores de la ciudad. Tras constatar la infracción in situ, los agentes procedieron a labrar las actas correspondientes para su inmediata elevación al Juzgado de Faltas Municipal, organismo que determinará las penalidades y la aplicación de las multas económicas previstas en la normativa comunal vigente.

Desde la Policía Ambiental recordaron a la comunidad la importancia de colaborar activamente con el cuidado del entorno y la preservación de los espacios públicos, respetando los horarios del cronograma de recolección y depositando los desechos en los sitios habilitados.

El arrojo clandestino de basura perjudica gravemente la salubridad comunitaria y la calidad ambiental de los barrios, motivo por el cual el municipio ratificó que continuará profundizando las inspecciones rigurosas y las sanciones a quienes incumplan las ordenanzas de higiene.

Para colaborar con el orden de la ciudad, los vecinos que sean testigos de infracciones ambientales pueden realizar su denuncia anónima comunicándose a la línea gratuita de atención ciudadana 147 o mediante la aplicación móvil municipal Cerca.