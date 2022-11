Frustrada asamblea en el "San Juan": Aprosca se queda sola en el reclamo salarial

La convulsión en el sector salud se sostiene y tras el portazo de Aprosca, en la reunión que convocó el Gobierno provincial este lunes, entre ayer y hoy el combativo gremio realiza asambleas para seguir analizando las medidas que van a tomar. Para la de hoy estaba prevista la participación de los representantes de los otros hospitales, pero estos no se hicieron presentes en el “San Juan Bautista”. Al respecto, Julio Sánchez sentenció “parece que no vienen porque no pueden dar la cara de lo que están haciendo en contra de los trabajadores”.

Este parecer es por cuanto desde Aprosca se sostiene que los Autoconvocados de la salud, tanto los de la Maternidad Provincial como lo del Hospital de Niños, traccionan ahora para ATE Salud y con ellos, están “negociando aumentos de miseria". Al respecto el gremialista consideró: “quieren dar $20 mil o $18 mil, que son miserias y son las mismas que acordaron hace un mes en la conciliación y ahora las muestran como novedad”.

En cuanto a los descuentos sentenció "el Gobierno nos extorsiona con más descuentos", esto mientras se realiza la reunión entre los otros gremios y el Ejecutivo, donde ya a Aprosca directamente no se le cursó invitación.

En este marco, lo concreto es que mientras se procura la llegada a una solución, habrá un gremio que según ellos, no siendo afín al oficialismo, ya se pronunció por la continuidad de la lucha y las manifestaciones en la calle.