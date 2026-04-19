Valle Chico: dictaron taller gratuito de refrigeración para vecinos

El barrio Valle Chico fue escenario el pasado viernes de una nueva jornada del Taller de Refrigeración, una iniciativa gratuita que continúa consolidándose como un espacio de aprendizaje y capacitación para vecinas y vecinos interesados en adquirir un oficio con salida laboral.

La actividad se desarrolló en el SEPAVE de Valle Chico, donde se registró una importante participación de personas que se acercaron con el objetivo de incorporar conocimientos técnicos vinculados a la reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración. Este taller forma parte de una propuesta sostenida en el tiempo, que busca acercar herramientas concretas a la comunidad, con una dinámica práctica que permite a los asistentes no solo aprender, sino también aplicar los contenidos en situaciones reales.

La iniciativa es organizada por Juan Pablo Dusso y la diputada Yanina Luna, referentes del espacio "Sentimos Catamarca", en coordinación con la directora General de Protección Ciudadana del municipio de la Capital, Cecilia Maza Cipolleti.

Esta articulación entre actores políticos y áreas del municipio permite llevar adelante una propuesta que combina formación técnica con una mirada orientada a la inclusión laboral, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones y los vecinos.

El trabajo conjunto se refleja en la continuidad del taller, que ya lleva un año desarrollándose en distintos centros vecinales de la ciudad, consolidando un esquema itinerante que busca ampliar su alcance territorial.

Aprendizaje práctico y herramientas concretas

Uno de los aspectos distintivos del taller es su enfoque práctico. En esta oportunidad, los participantes tuvieron la posibilidad de llevar sus propios equipos de aire acondicionado, lo que permitió trabajar directamente sobre casos reales durante la clase.

Este formato facilita la comprensión de los contenidos y promueve un aprendizaje más dinámico, donde los asistentes pueden resolver problemas concretos bajo la guía de los capacitadores. La posibilidad de adquirir conocimientos aplicables de manera inmediata posiciona a esta propuesta como una alternativa concreta para quienes buscan mejorar sus condiciones laborales o iniciar un emprendimiento propio.

Testimonios y valoración de la iniciativa

Durante la jornada, la diputada Yanina Luna destacó el nivel de participación y el compromiso de los asistentes, subrayando el valor del espacio como motor de crecimiento personal y colectivo.

En ese sentido, expresó: "Ver el aula llena, con tantas ganas de aprender y superarse, es el mejor motor para seguir trabajando. Este espacio representa una oportunidad real para que los vecinos incorporen nuevas herramientas para su futuro".

Sus palabras reflejan el espíritu de la iniciativa, centrada en generar oportunidades a través de la educación y el acceso a oficios que tienen demanda en el mercado laboral.

Continuidad y proyección del taller

El Taller de Refrigeración continuará dictándose de manera regular en el SEPAVE de Valle Chico. Según se informó, las clases se desarrollan todos los viernes, de 15 a 17 horas, lo que permite a los interesados organizar su participación de forma sostenida.

Además, la diputada Yanina Luna manifestó que existe la intención de ampliar la oferta de capacitaciones a distintos sectores de la ciudad, lo que implicaría replicar esta experiencia en otros barrios y centros vecinales. Este enfoque de expansión apunta a consolidar una red de formación comunitaria que acerque herramientas a más personas, reforzando el objetivo de promover la capacitación como vía de desarrollo.

Una iniciativa que se sostiene en el tiempo

Con un año de implementación en distintos puntos de la ciudad, el Taller de Refrigeración se posiciona como una propuesta que combina continuidad, accesibilidad y enfoque práctico.

La experiencia en Valle Chico refleja el impacto que este tipo de iniciativas puede generar en la comunidad, al ofrecer espacios donde el aprendizaje se vincula directamente con la posibilidad de mejorar las condiciones de vida a través del trabajo.

La participación activa de los vecinos, la articulación institucional y la proyección de nuevas capacitaciones configuran un escenario en el que la formación en oficios se consolida como una herramienta clave para el desarrollo local.