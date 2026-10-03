García Cuerva destacó la convocatoria a Luján y el entusiasmo por la visita del Papa

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, destacó la convocatoria a la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján y consideró que la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, impulsa a numerosos fieles a sumarse a la tradicional caminata.

"Este año la presencia del santo padre en noviembre impulsa a muchos a salir, porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita", expresó García Cuerva.

Al referirse al contexto que encontrará el pontífice durante su estadía en el país, el arzobispo sostuvo que se encontrará con "un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos". Sin embargo, también señaló que la sociedad reclama poner un límite a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente.

En relación con la peregrinación, García Cuerva resaltó la participación de jóvenes, familias y comunidades parroquiales, y la definió como "la expresión de fe más grande del pueblo argentino".

"En el abrazo de la Madre nos reconocemos todos hermanos", afirmó.

La caminata comprende un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros y, de acuerdo con las estimaciones del arzobispo, podría convocar a más de un millón de fieles. Este año, la peregrinación se desarrolla bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

Para García Cuerva, la experiencia representa una "expresión de la vida", atravesada por momentos de emoción, encuentro y manifestación de la fe.

La movilización comenzó durante las primeras horas de este sábado 3 de octubre, en medio de una intensa lluvia.

Cuándo es la misa de la Peregrinación a Luján

La ciudad de Luján cuenta con un cronograma especial de celebraciones religiosas durante todo el fin de semana, con misas previstas tanto en la Basílica de Luján como en la Plaza General Belgrano.

Este sábado 3 de octubre, las primeras celebraciones se realizaron a las 7, 8 y 9.30 en el interior de la basílica. Posteriormente, se programaron misas a las 11 y 13 en la Plaza General Belgrano, y a las 17, 19, 20.30, 22 y 23.30.

Para el domingo 4 de octubre, el cronograma contempla celebraciones en la plaza a la 1, 2.30, 4, 5.30 y 7. Luego, las misas continuarán en el interior del Santuario de Luján a las 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19.

La misa central del domingo está prevista para las 7 y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el altar montado frente a la basílica, con motivo de la llegada de los peregrinos.