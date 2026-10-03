Fácil y rico: cómo hacer bruschettas de atún en pocos minutos

En la gastronomía argentina hay una opción tan sencilla como deliciosa que se ganó un lugar en las mesas: las bruschettas. Este plato se adaptó a diferentes gustos y se convirtió en una alternativa práctica para una entrada o para sumar a una picada.

La clave está en una buena base de pan tostado y en elegir ingredientes que aporten sabor y distintas texturas. Una de las versiones más fáciles de preparar es la de atún, que combina el pescado con mayonesa, cebolla morada y un toque de limón.

Ingredientes para hacer bruschettas de atún

1 lata de atún , bien escurrida.

, bien escurrida. 4 rodajas de pan , preferentemente de campo.

, preferentemente de campo. 2 cucharadas de mayonesa.

1/4 de cebolla morada.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharada de aceite de oliva.

Sal y pimienta , a gusto.

, a gusto. Perejil fresco, opcional.

Cómo hacer bruschettas de atún paso a paso

Preparar el atún: escurrir bien la lata y colocar el contenido en un bol. Desmenuzar con un tenedor. Picar la cebolla: cortar la cebolla morada en cubitos pequeños. Preparar la mezcla: agregar al atún las 2 cucharadas de mayonesa, la cebolla picada y el jugo de limón. Condimentar: sumar sal y pimienta a gusto. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Si se desea, agregar un poco de perejil fresco picado. Tostar el pan: pincelar las rodajas con aceite de oliva y llevarlas a una sartén, plancha u horno hasta que queden doradas y crocantes. Armar las bruschettas: distribuir la mezcla de atún sobre cada rodaja de pan tostado. Servir: terminar con unas gotas de limón o un hilo de aceite de oliva y servir inmediatamente.

Otras opciones para preparar bruschettas

Además del atún, las bruschettas pueden prepararse con jamón crudo y rúcula, palta y huevo pochado, queso de cabra y cebolla caramelizada, entre otras combinaciones.

Para una alternativa sin pescado, también se pueden utilizar garbanzos, que se aplastan y se condimentan con aceite de oliva, jugo de limón, ajo, sal y pimienta. Otra opción es el seitán, que puede desmenuzarse y combinarse con salsa de soja, aceite de oliva, limón y especias.