Gastó casi $200.000 y llenó el freezer: la compra mensual de una influencer que se volvió viral

Una compra de alimentos para organizar las comidas de todo el mes se convirtió en un fenómeno viral en Instagram. La protagonista es Sol Di Paola, una creadora de contenido que compartió su recorrido por distintos comercios del barrio porteño de Mataderos y mostró cómo distribuye un presupuesto cercano a los $200.000 para abastecerse durante varias semanas.

El video superó las 1,4 millones de reproducciones y despertó interés por un método de organización doméstica que combina compras en distintos establecimientos, división de los alimentos en porciones y conservación en el freezer. La propuesta apunta a contar con productos disponibles para las preparaciones cotidianas, evitar compras de último momento y tener una referencia más clara de los gastos destinados a la alimentación.

Según explicó Di Paola, la compra se distribuyó entre tres rubros: supermercado, verdulería y carnicería. La carne representó el desembolso más importante, aunque la estrategia no se limitó a elegir productos, sino que incluyó una forma de almacenarlos para aprovecharlos progresivamente durante el mes.

La creadora de contenido mostró el resultado de su recorrido y explicó que fracciona los alimentos apenas llega a su casa. De esa manera, busca disponer de cantidades adecuadas para cada comida y evitar descongelar más productos de los que necesita.

Cómo distribuyó el presupuesto entre los comercios

La planificación de Di Paola comienza con la asignación de una parte del presupuesto a cada establecimiento. En lugar de concentrar toda la compra en un único lugar, recorre distintos comercios de su barrio para adquirir los productos que necesita.

De acuerdo con el detalle que compartió, destinó $75.000 al supermercado, $20.000 a la verdulería y alrededor de $95.700 a la carnicería. La suma de esos montos se aproxima a los $200.000 que dan título a la publicación y permite dimensionar cómo distribuyó el dinero entre los diferentes rubros de alimentos.

La compra de carne ocupó el lugar principal dentro de la planificación. Allí concentró una parte importante del presupuesto para contar con distintas alternativas de proteínas y organizar las preparaciones de las siguientes semanas.

El método también contempla el momento de realizar las compras. Di Paola recomendó salir por la mañana porque, según explicó, varios comercios de su barrio cierran entre las 13 y las 14. Organizar el recorrido durante las primeras horas del día le permite visitar distintos locales y distribuir las compras antes del cierre.

Los productos que eligió en la carnicería

La carnicería fue uno de los puntos centrales del recorrido que mostró en Instagram. Di Paola detalló los productos que compró y los importes correspondientes, con el objetivo de explicar cómo organiza las cantidades para que rindan durante varias semanas.

Entre los artículos adquiridos se encuentran tres kilos de carne picada especial de rosbif, por $39.500. Una vez en su casa, dividió la carne en bolsas de 200 gramos y las guardó en el freezer para disponer de porciones listas para utilizar. También compró un bife de chorizo por $16.904 y cinco kilos de pechuga de pollo por $35.000. A esos productos sumó un kilo de pata muslo por $4.375 y un maple de huevos por $6.000.

El detalle de la compra permite observar que la estrategia se basa en combinar diferentes productos y presentaciones, con cantidades que luego puedan distribuirse según las necesidades de cada preparación. La intención es que los alimentos no se consuman de una sola vez, sino que queden organizados para utilizarlos de manera gradual.

En el desglose de la publicación, Di Paola señaló que el gasto total en la carnicería fue de $95.779. Esa cifra constituye el desembolso más importante de los tres rubros mencionados y refleja el peso que tuvo la compra de carne dentro de su presupuesto mensual.

Porciones individuales y freezer

Una vez finalizado el recorrido por los comercios, comienza otra parte fundamental del método: preparar los alimentos para su conservación. Di Paola explicó que fracciona los productos apenas llega a su casa. En el caso de la carne picada, por ejemplo, distribuye los tres kilos comprados en bolsas de 200 gramos. Así, cada porción queda separada y disponible para una preparación posterior, sin necesidad de manipular toda la cantidad cada vez que cocina.

La misma lógica aplica al resto de las carnes. El objetivo es conservarlas en cantidades adecuadas para las comidas previstas y evitar descongelar más alimento del necesario.

La creadora de contenido también se refirió al rendimiento del pata muslo. Según contó, un kilo puede alcanzarle para dos o tres comidas, dependiendo del menú que prepare. Esta observación forma parte de su manera de calcular cuánto compra y cómo distribuye los alimentos a lo largo del mes.

El freezer cumple, en este esquema, una función central: permite almacenar las porciones y recurrir a ellas a medida que se necesitan. La organización previa busca reducir la improvisación al momento de cocinar y facilitar la administración de los productos adquiridos.

En lugar de resolver cada comida mediante una compra nueva, el sistema propone planificar con anticipación, separar las cantidades y mantener una reserva de alimentos para las siguientes semanas.

El consejo de comprar temprano para recorrer varios locales

Otro de los aspectos que Di Paola destacó fue la importancia de organizar los horarios. Su recomendación es realizar las compras durante la mañana, debido a que varios comercios de Mataderos cierran entre las 13 y las 14.

Esta particularidad condiciona el recorrido por los distintos establecimientos y explica por qué considera conveniente comenzar temprano. De esa manera, puede pasar por el supermercado, la verdulería y la carnicería, adquirir los productos previstos y completar la compra antes del cierre de los locales.

El sistema combina así dos decisiones: distribuir el presupuesto entre distintos comercios y preparar los alimentos para su conservación una vez que regresa a su casa. La primera etapa está relacionada con la organización de los gastos y el recorrido; la segunda, con el aprovechamiento de los productos durante varias semanas.

En el video, la influencer resumió su experiencia con una afirmación que refleja el objetivo de su método: "Todo esto a mí me dura para todo el mes".

Además, acompañó las imágenes del freezer abastecido con otra frase que llamó la atención de quienes vieron la publicación: "Soy una señora de hogar con la heladera llena".

Un video viral en torno a la economía familiar

La repercusión de la publicación se produjo en un contexto en el que la planificación de las compras y el control de los gastos cotidianos ocupan un lugar central en la economía familiar.

El contenido de Di Paola mostró una experiencia concreta de organización doméstica y permitió conocer tanto los importes destinados a cada rubro como las decisiones que toma después de comprar los alimentos. La combinación de cifras, productos y procedimientos cotidianos contribuyó a que el video superara las 1,4 millones de reproducciones en Instagram.

Sin embargo, el presupuesto presentado corresponde a la experiencia personal de la creadora de contenido. Los montos pueden variar de acuerdo con los precios, la cantidad de integrantes de cada hogar y los hábitos de consumo, por lo que no representan necesariamente el costo mensual de alimentación para todas las familias.

El interés que generó la publicación se concentró en una práctica sencilla de describir: comprar con una planificación previa, distribuir los alimentos en porciones y conservarlos para utilizarlos progresivamente. En el caso de Di Paola, la compra incluyó productos del supermercado, la verdulería y la carnicería, con un gasto cercano a los $200.000.

Los números de la compra mensual

Los principales datos que compartió Sol Di Paola sobre su recorrido por los comercios de Mataderos son los siguientes:

Supermercado: $75.000.

Verdulería: $20.000.

Carnicería: $95.779, según el detalle final informado.

Carne picada especial de rosbif: tres kilos por $39.500.

Bife de chorizo: $16.904.

Pechuga de pollo: cinco kilos por $35.000.

Pata muslo: un kilo por $4.375.

Maple de huevos: $6.000.

Fraccionamiento de carne picada: bolsas de 200 gramos.

Rendimiento estimado del pata muslo: un kilo para dos o tres comidas, según el menú.

Alcance del video: más de 1,4 millones de reproducciones en Instagram.

La experiencia de Sol Di Paola convirtió una compra de alimentos en un contenido viral al mostrar no solamente cuánto gastó, sino también cómo organiza los productos para que le rindan durante varias semanas. Su método combina la distribución del presupuesto, la compra en diferentes comercios y el fraccionamiento de los alimentos para mantener el freezer abastecido y facilitar la planificación de las comidas.