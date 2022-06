Google conmemora a "El diario de Ana Frank" en su 75° aniversario con un doodle interactivo

El famoso buscador Google en su doodle del día presentó una serie de imágenes animadas interactivas que retoman el testimonio de la obra de la adolescente alemana Ana Frank, quien falleció en 1945 durante el Holocausto Judío, en un gesto para conmemorar el 75° aniversario de su publicación. “El diario de Ana Frank” se ha convertido en un símbolo cultural como testimonio del Holocausto.

El doodle, que también recuerda que la adolescente habría cumplido 93 años a principios de junio, está activo en más de 25 países.

La pieza fue diseñada por la ilustradora alemana Thoka Maer, quien es directora artística de Google Doodle. Se inspiró en el estilo collage por capas que aparece en El diario de Ana Frank.

Las escenas interactivas que comparte en el doodle se han ilustrado a partir de la descripción que de los acontecimiento que la adolescente realizó en su diario.

"Nuestra presentación homenajea a la judía Ana Frank. Nacida en Alemania pero neerlandesa de adopción, es conocida mundialmente por su diario y por ser víctima del Holocausto. A pesar de haberlo escrito únicamente cuando tenía entre 13 y 15 años, su relato personal acerca del Holocausto y los acontecimientos de la guerra sigue siendo una de las historias más conmovedoras y leídas hasta la fecha", explicó Google en un comunicado.

En el mismo comunicado, se destaca que "a pesar de que Ana Frank no sobrevivió a los horrores del Holocausto, su relato de esos años, conocido como 'El diario de Ana Frank', se ha convertido en una de las lecturas no ficticias más leídas de la historia. Las memorias de Ana Frank son obra esencial en las escuelas y traducidas a más de 80 idiomas, son una herramienta para educar a las nuevas generaciones acerca del Holocausto y los peligros que suponen la discriminación y la opresión", y termina el comunicado con un agradecimiento: "Gracias, Ana, por compartir esa parte importante de tu experiencia y de nuestro pasado colectivo, pero también por darnos una esperanza firme para nuestro futuro".

Por su parte, Thoka Maer, contó que como alemana tiene "un sentimiento muy particular con todo lo que tiene que ver con el Holocausto": "Es algo de lo que no puedes escapar, es parte de tu identidad. Mi generación ya no tiene ese sentimiento de culpa ni la ansiedad por todo lo relacionado con este tema. Pero sí que tenemos un sentimiento profundo de responsabilidad. Somos plenamente conscientes de todo lo ocurrido y nos esforzamos por preservar la memoria y ayudar a evitar que algo parecido vuelva a ocurrir. Es un honor poder contribuir a expandir la historia con este Doodle".

En este sentido, Maer consultó a asesores de la comunidad judía y con el Anne Frank Fonds en Basilea, quienes también tomaron decisiones durante el proceso, para lograr cumplir su objetivo.

"Es fácil desvincularse de los eventos del pasado según va pasando el tiempo o por diferencias de identidad personal. Siempre pensamos que los responsables son otros. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido más conciencia de que aquellos que apoyaron o callaron ante estos crímenes, no eran más que gente “normal”. Es importante mantener vivas y contar historias como las de Ana, siempre. Sobre todo para la generación más joven que está conociendo por primera vez esta parte de nuestra historia", reflexionó la ilustradora sobre la necesidad de mantener viva la memoria del Holocausto.

Un símbolo cultural, testimonio del Holocausto

Hace 75 años se publicaba "El diario de Ana Frank", un 25 de junio de 1947. En él se recopiló el testimonio de Ana Frank, una niña alemana que vivió oculta con su familia entre junio y agosto de 1942 durante la ocupación nazi de Ámsterdam.

Un 12 de junio del año 1942, Ana Frank comenzó a escribir un diario. Las fuerzas nazis habían llegado a ocupar los Países Bajos, por lo cual, ella y su familia, junto a la familia judía Van Pels, y el dentista Fritz Pfeffer en la buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam.

En ese entonces, Ana tenía trece años y una imaginación enorme, en la que se apoyó para sobrellevar aquellos tiempos oscuros. Entonces decidió empezar a describir su vida cotidiana. Al diario lo llamó Kitty.

Pasaron dos años de encierro. El diario se desarrolla entre su primer entrada el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. La joven había escrito además de entradas sobre su vida cotidiana, varios cuentos: uno de sus deseos era ser escritora y publicar un libro cuando todo terminara. Sin embargo, el 4 de agosto, fueron descubiertos por los nazis y trasladados a diferentes campos de concentración.

Ana Frank fue llevada al campo de Westerbork, donde fue encerrada en los “Barracones S”, una zona separada del resto por una gran cerca de púas, le ponen un uniforme azul con parches rojos y el 2 de septiembre la trasladan a Auschwitz. La rapan, le tatúan el número de identificación en el brazo y la hacen trabajar a destajo. Por el hacinamiento contrae tifus. Se cree que murió entre febrero y marzo de 1945. Tenía quince años.

El diario de Ana Frank se publicó por primera vez bajo el título Het Achterhuis. Dagboekbrieven 14 juni 1942 – 1 augustus 1944, que puede traducirse como La casa de atrás, el 25 de junio de 1947 por el sello Contact Publishing en Ámsterdam. Fue traducido en 1950 al francés y al alemán y en 1952 al inglés en Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1955 se publicó la primera traducción al español y también una edición alemana de bolsillo que vendió más de 4,6 millones de ejemplares.

El libro recibió una gran popularidad, no sólo para los críticos, los historiadores, los interesados en el tema, también para el gran público. En 1955 se realizó la obra teatral escrita por los guionistas Frances Goodrich y Albert Hackett, que además adaptaron la versión cinematográfica de 1959. Es sin dudas uno de los libros más vendidos de la historia y muchos lo consideran uno de los mejores de todo el siglo XX.

Los derechos de autor de la versión holandesa del diario, publicada en 1947, expiraron el 1 de enero de 2016, cuando se cumplieron setenta años de la muerte de la autora, por lo que se puede leer en internet. A 75 años de su publicación, el Diario de Ana Frank ya fue traducido a más de 70 idiomas y en países como la Argentina se mantiene permanentemente entre los 100 títulos más vendidos de las cadenas de librerías más grandes.