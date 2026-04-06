Graciela Castillo de Alonso presenta "¿Usted conoce a Pedro Ordiman?"

La literatura vinculada a la memoria popular de Catamarca sumará un nuevo capítulo con la presentación de "¿Usted conoce a Pedro Ordiman?", el más reciente libro de Graciela Castillo de Alonso, una obra que toma como punto de partida una pregunta tan simple como poderosa, convertida —según la propia autora relata en las palabras iniciales— en la piedra basal de todo el proyecto narrativo.

El libro será presentado en dos jornadas abiertas a la comunidad. La primera tendrá lugar el martes 7, a las 17.30 horas, en la escuela secundaria N° de El Rodeo, con participación de la comunidad educativa y público en general. La segunda cita será el jueves 9, a las 19 horas, en el auditorio de la Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera, ubicado en San Martín 459.

Ambas presentaciones tendrán entrada libre y gratuita, con invitación abierta a vecinos, lectores, estudiantes e interesados en la cultura regional.

Un viaje al imaginario popular de Ambato

La nueva publicación propone un recorrido profundo por el imaginario popular de El Rodeo, en el departamento Ambato, a través de la figura de Pedro Ordiman, personaje presentado como la encarnación del pícaro regional.

La construcción de esta figura surge de un trabajo de recolección oral a partir de las voces de los pobladores de El Rodeo, lo que le otorga al texto un fuerte anclaje en la identidad local. Desde ese punto de partida, las historias avanzan con un lenguaje rico, cargado de humor, sagacidad y giros propios de la oralidad, elementos que refuerzan el valor testimonial y literario de la obra.

La vida de Pedro, de la cuna al cielo

La estructura del libro está organizada por capítulos, lo que permite recorrer de manera cronológica y narrativa la vida del personaje.

A lo largo de sus páginas, el lector acompaña a Pedro Ordiman en distintas etapas como su nacimiento, las travesuras de la infancia y la adultez, su carácter ambivalente, las expresiones de picardía y la llegada al cielo.

Todo el relato se desarrolla sobre un trasfondo regional, donde el paisaje cultural de Ambato y las formas de narrar propias del pueblo aportan profundidad a la historia. La figura del pícaro aparece así no solo como un personaje individual, sino también como un vehículo para reconstruir costumbres, modos de hablar y formas de entender la vida desde una perspectiva profundamente catamarqueña.

La participación de estudiantes

Uno de los aspectos más valiosos del libro es el aporte visual que acompaña al texto. La obra incorpora imágenes realizadas por alumnos de la escuela de El Rodeo, una participación que amplía el sentido comunitario del proyecto y refuerza su raíz territorial.

El trabajo conjunto entre autora, comunidad y estudiantes transforma al libro en una verdadera reconstrucción colectiva de la memoria popular, concebida en la localidad donde actualmente reside Graciela Castillo. Este valor agregado se potencia además por la edición realizada bajo el cuidado de Quebracho Editora, consolidando un producto cultural con fuerte impronta local y provincial.

Sobre la autora

Graciela Castillo de Alonso cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la recuperación de la tradición oral y la cultura del noroeste argentino.

Nacida en Catamarca ella es Profesora de Filosofía, egresada del Instituto Superior del Profesorado de Catamarca y Licenciada en Ciencias de la Educación, por la Universidad Nacional de Catamarca. Su producción bibliográfica incluye títulos que ya forman parte del repertorio cultural de la provincia, publicados por Editora Plus Ultra:

Mitos y Leyendas Catamarqueñas (1994) , con varias ediciones agotadas

, con varias ediciones agotadas Infancia Norteña (1995)

Mitos y Leyendas de los Valles Diaguitas (1996)

Actualmente, la escritora reside en El Rodeo (Ambato), espacio desde el cual continúa profundizando su vínculo con las narrativas populares del territorio.