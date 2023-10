Grietas en Aconquija: especialista refuta la posibilidad de una voladura programada

Lo sucedido hace poco más de veinte días con el derrumbe del cerro ubicado en El Lindero, en la localidad andalgalense de Aconquija sigue provocando debate. Tras conocerse el informe del geólogo Ángelo Mazzuco, el que diera a conocer Jesús Maza con los primeros detalles de sus conclusiones a La Unión, se activaron diferentes acciones en pos de generar una solución al problema y por consiguiente tranquilidad a los vecinos que habitan en el lugar.

En esto intervino primero la comuna de Aconquija con la limpieza del arroyo que quedó tapado tras el derrumbe y tras esto los organismos provinciales abocados a este tema, encabezado por Defensa Civil analiza los pasos a seguir. En este sentido Martín Castelli adelantó una de las medidas con las que se cree puede descomprimirse esta situación y para ello está en estudio la de "una voladura programada" del sector del cerro que está agrietado.

Ante esto, se generó cierta polémica por lo extremo de la propuesta y uno de los primeros en salir a refutar esta idea fue el Dr. Julio Costello, quien es biogeógrafo y destacado catedrático de la UNCA. El estudioso indicó que basado en su larga experiencia nunca había escuchado que se aportada la opción de la voladura para resolver una situación de estas características. Al precisar el especialista refirió "disiento con la propuesta de una voladura porque esto podría exacerbar el proceso del derrumbe, teniendo en cuenta que las voladuras producen microsismos, que podrían generar otros problemas parecidos en el frente de esa extensa barranca. A lo mejor esa no es la solución".

En diálogo con Radio Valle Viejo, Costello tras considerar que un nuevo derrumbe sería "un evento catastrófico", agregó que "la verdad que nunca he sentido hablar ni vi este tipo de medidas de mitigación de evolución de cartas y de frentes".

Las grietas

A su vez consideró que las grietas van a seguir agrandándose, tal y como está sucediendo y los mismos vecinos certifican con el paso de los días. "Es posible que vaya a haber otro evento" similar al primer derrumbe y sobre esto alertó el catedrático que le llamó la atención que no se haya preservado el lugar. "Me extraña que no se hayan puesto barreras físicas en el sector de esas grietas para que no ingresen las personas que con curiosidad pueden ir a ver. Creo yo que tendrían que hacer también un informe de impacto ambiental, que nos permita saber si esos lugares en el futuro son susceptibles para la ocupación humana. Por eso creo que las medidas deben de tomarse lo más pronto posible", infirió.

Tras esto, el biogeógrafo no omitió la referencia a lo sucedido en El Rodeo, con el dramático alud y las consecuencias que hasta el día de hoy se lamentan y cuestionan. "El poder político, así como se encarga de otras cosas, debe actuar en las cuestiones de la naturaleza ambiental y donde las personas se ubican", finalizó.