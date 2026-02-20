Cómo empezar y terminar tu día con energía, según la psicología

¿Te suena familiar? Te acostás y tu mente se convierte en un podcast que repite una y otra vez lo que salió mal durante el día, lo que te preocupa o lo que no pudiste hacer. Este "loop" negativo no solo boicotea tu sueño, sino que también programa tu cerebro para enfocarse en lo negativo, definiendo cómo afrontarás la mañana siguiente.

La ciencia es clara: los primeros 20 a 30 minutos después de despertar son cruciales para establecer tu estado de ánimo, energía y motivación. Por eso, el cierre y el inicio del día se consideran momentos de oro para tu bienestar mental y emocional.

La propuesta de Sabina Alcarraz: dos pasos para un descanso reparador

Sabina Alcarraz, psicóloga clínica y experta en Terapia Cognitivo-Conductual, propone una solución sencilla que toma apenas 5 minutos diarios y que puede cambiar la manera en que tu mente descansa y comienza cada jornada.

1. Antes de dormir: finalizá el día con una sonrisa

Justo antes de apagar la luz, Alcarraz recomienda buscar un cuaderno y anotar tres cosas positivas que te hayan pasado durante el día. La clave no está en los grandes logros, sino en los pequeños detalles que generan bienestar, tales como:

Haber disfrutado de un café tranquilo.

Una charla inesperada y agradable con un amigo.

Haber manejado una situación estresante con más calma de lo habitual.

El efecto de este ejercicio radica en entrenar al cerebro para romper la "visión de túnel" que solo permite ver lo malo. Al enfocarte en lo positivo, te irás a dormir con una sensación de satisfacción y relajación, lo que sienta las bases para un sueño más reparador.

2. Al despertar: comenzá el día con gratitud

Al sonar la alarma, y antes de mirar el celular, la psicóloga sugiere tomar un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente un par de veces. Luego, hay que agradecer sinceramente por algo que te haga sentir afortunado, ya sea:

Tu salud.

Tu trabajo.

La oportunidad de vivir un nuevo día.

La calidez de tu cama.

Este hábito funciona como un potente reductor de estrés y ansiedad, permitiéndote iniciar el día con calma y alegría antes de que las demandas de la rutina puedan afectarte.

La clave está en la constancia

El impacto de estos ejercicios no depende de su complejidad, sino de la repetición constante. La psicóloga Alcarraz subraya: "Cuanto más lo practiques, más natural se volverá este enfoque positivo."

Incorporar estos simples hábitos ayuda a reentrenar la mente, vivir con más serenidad y encontrar felicidad en lo cotidiano. La magia no reside en la magnitud del hábito, sino en su constancia diaria.

En síntesis, romper el loop negativo y establecer un inicio de día motivador no requiere horas de meditación ni técnicas complicadas. Con apenas cinco minutos diarios, anotando lo positivo antes de dormir y practicando gratitud al despertar, es posible cambiar la narrativa mental, mejorar el descanso y afrontar la rutina con energía y bienestar.