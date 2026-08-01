Catamarca: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de agosto de 2026

El primer fin de semana de agosto llegará con condiciones meteorológicas estables en San Fernando del Valle de Catamarca, sin probabilidades significativas de lluvias y con temperaturas agradables que alcanzarán los 25°C durante las tardes.

Para este sábado 1 de agosto, se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 23°C, con cielo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Hacia el atardecer comenzará a intensificarse el viento del noreste, con ráfagas que podrían ubicarse entre 30 y 40 km/h. No se prevén precipitaciones.

Domingo con más calor

El domingo 2 de agosto continuará el ascenso de la temperatura, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C.

El cielo permanecerá mayormente despejado y el viento del noreste perderá intensidad. Alrededor del mediodía rotará hacia el sector sur, con velocidades cercanas a los 20 km/h. Tampoco se esperan lluvias.

El lunes volverán las nubes

Para el lunes 3 de agosto, el pronóstico anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, una mínima de 14°C y una máxima de 22°C.

Durante la madrugada podrían registrarse bancos de niebla aislados y soplará viento leve del sur, cercano a los 10 km/h. Hacia la noche existe una baja probabilidad de lloviznas, que incluso podrían extenderse durante las primeras horas del martes.

Vuelve el viento noreste

Según la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Capital, el martes regresará el viento del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, marcando el inicio de una nueva etapa con mayor circulación de aire cálido.

En tanto, para este sábado el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mañana con cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 18°C, humedad del 69%, buena visibilidad y una probabilidad de precipitaciones del 10%. Los vientos soplarán del sector sur entre 23 y 31 km/h.

Durante la tarde el cielo estará algo nublado y la temperatura alcanzará los 25°C, mientras que por la noche descenderá hasta los 19°C, con viento del noreste entre 13 y 22 km/h y sin chances relevantes de lluvias.