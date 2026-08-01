Caña con ruda: por qué se toma el 1° de agosto y qué significa este ritual ancestral

Cada 1° de agosto, miles de personas en Argentina cumplen con una de las tradiciones populares más arraigadas del país: tomar caña con ruda. El ritual, heredado de los pueblos guaraníes, simboliza el deseo de comenzar un nuevo ciclo con salud, protección y buena fortuna.

Aunque existen distintas formas de llevarlo a cabo, la costumbre mantiene un elemento en común: la bebida debe consumirse en ayunas, antes de ingerir cualquier alimento.

¿A qué hora se toma la caña con ruda?

La tradición no establece un horario específico, pero sí recomienda que la caña con ruda se tome durante las primeras horas del 1° de agosto.

Algunas personas realizan el ritual apenas pasada la medianoche, mientras que otras esperan hasta levantarse por la mañana. Lo importante, según la costumbre, es que sea una de las primeras acciones del día.

¿Por qué debe tomarse en ayunas?

Dentro de la tradición popular, beber la caña con ruda en ayunas tiene un significado simbólico: se cree que debe ser lo primero que ingrese al organismo para recibir agosto con protección, salud y prosperidad.

Sin embargo, desde el punto de vista científico, no existen evidencias que demuestren beneficios para la salud por consumir esta bebida en ayunas. Incluso, el alcohol puede absorberse más rápidamente cuando el estómago está vacío.

¿Cuántos tragos hay que tomar?

No existe una única forma de realizar el ritual. Las variantes más difundidas son:

Tres tragos consecutivos.

Siete sorbos.

Un trago largo de una sola vez.

Un vaso pequeño, según la tradición familiar.

Todas estas modalidades son consideradas válidas dentro de la costumbre.

Un ritual con raíces guaraníes

La tradición nació entre los pueblos guaraníes del nordeste argentino, especialmente en las actuales provincias de Corrientes y Misiones.

Históricamente, agosto era considerado uno de los meses más difíciles del año debido al frío, las lluvias y las enfermedades que afectaban tanto a las personas como al ganado. En ese contexto comenzó a utilizarse una preparación de caña blanca macerada con hojas de ruda, a la que se le atribuían propiedades protectoras.

Con el paso del tiempo, el ritual trascendió la región y hoy forma parte del patrimonio cultural argentino.

¿Qué representa la caña con ruda?

Más allá de la bebida, la tradición simboliza el deseo de comenzar un nuevo ciclo con buenos augurios. Según la creencia popular, el ritual busca:

Atraer la buena suerte.

Pedir salud para el resto del año.

Alejar las malas energías.

Proteger a la familia.

Recibir agosto con prosperidad.

Estas creencias forman parte del acervo cultural y de las tradiciones populares argentinas, aunque no cuentan con respaldo científico como práctica de prevención o tratamiento de enfermedades.