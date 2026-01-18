¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Catamarca?

La pregunta que se repite en cada rincón de la provincia es una sola: ¿hasta cuándo sigue el agua? Después de un domingo de Alerta Naranja que puso en jaque a los sistemas de emergencia en departamentos como Belén, Pomán y el Valle Central, los modelos meteorológicos comienzan a mostrar una luz al final del túnel.

Sin embargo, el cambio no será inmediato. La transición hacia el buen tiempo tendrá dos etapas bien marcadas.

1. El último esfuerzo: Lunes de transición

La madrugada de este lunes 19 de enero será el periodo final de inestabilidad fuerte. Se prevé que durante las primeras horas del día persistan las lluvias moderadas y algunas tormentas aisladas, remanentes del frente frío que azotó la región el domingo.

Temperatura: Se mantendrá fresco, con una máxima que no superará los 25°C o 27°C.

Cielo: Mayormente nublado con mejoras temporarias hacia la tarde-noche.

2. El regreso del sol: Martes y miércoles

La buena noticia para los catamarqueños llegará el martes 20 de enero. Los vientos del sur habrán limpiado la atmósfera, permitiendo un ingreso de aire más seco.

Martes: El cielo se presentará mayormente despejado. La temperatura comenzará su escalada lógica de verano, alcanzando los 28°C.2

Miércoles: Se consolidará el buen tiempo. Se espera una jornada a pleno sol con una máxima de 31°C, marcando el inicio de una nueva ola de calor moderado.

Pronóstico Extendido: ¿Vuelve la lluvia?

Aunque la estabilidad reinará durante gran parte de la semana, la naturaleza monzónica de nuestro enero no descarta eventos aislados. Para el jueves 22 y viernes 23, la humedad volverá a subir, lo que podría generar chaparrones puntuales y tormentas eléctricas de corta duración hacia la tarde o noche, pero sin el nivel de severidad de los últimos días.

Resumen de la semana en Catamarca