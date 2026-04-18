Mejoras edilicias: La Escuela Primaria N°224 de Fiambalá fue totalmente refaccionada

En el marco de su visita al departamento Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por parte de su gabinete, desarrolló una agenda de trabajo en distintos puntos del territorio, con eje en la inversión en infraestructura educativa y el fortalecimiento del sistema de formación.



En la tarde del viernes participó de la inauguración de las intervenciones realizadas en la Escuela N° 224 "Provincia de Entre Ríos", en la localidad de Fiambalá, donde se concretaron obras en el marco del Programa de Remodelación Escolar.



Estuvieron presentes el intendente Raúl Úsqueda; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el diputado nacional Sebastián Nóblega.



Las tareas incluyeron la reparación completa de las cubiertas de techo, con trabajos de impermeabilización y adecuación del sistema de desagües pluviales. También se ejecutó una renovación total de la instalación eléctrica, incorporando nuevos circuitos, luminarias, ventiladores y mejoras en el playón deportivo.



Se avanzó en la modernización de las instalaciones sanitarias, con nuevas redes de agua y cloacas mediante sistemas de termofusión, sumando cámaras, pozo absorbente y el recambio de artefactos, griferías y revestimientos en baños y cocina. En este sector también se mejoró el sistema de desagüe con la incorporación de una cámara desengrasadora, se reemplazó la antigua galería por una estructura metálica y se construyeron un asador y un horno de barro.



Más intervenciones en el edificio



El patio fue completamente renovado con nuevo contrapiso y baldosas de hormigón, junto a un rediseño del espacio de formación que incluyó rampas y escaleras de acceso. A esto se sumaron tareas de pintura integral del establecimiento, el recambio de tanques y cisternas con nuevas bombas y tableros automáticos, y la mejora de carpinterías, reemplazando las más deterioradas por aberturas de aluminio.



En la misma línea de inversión educativa, el Jardín de Infantes Nuclearizado (JIN) fue remodelado en su totalidad, incorporando nuevos baños para las aulas, mejoras en cocina y sanitarios docentes, además de la renovación completa de las instalaciones eléctricas y sanitarias. El escenario y el Salón de Usos Múltiples también fueron intervenidos, mientras que en la medianera lindante con la iglesia se ejecutaron trabajos estructurales para garantizar su estabilidad mediante un sistema de pórtico de hormigón armado.