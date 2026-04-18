Mi Bingo dejó nuevos millonarios en la provincia: quienes fueron los afortunados

El sábado 18 de abril de 2026, a las 15:00 horas, en la Sala de Sorteos de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, ubicada en calle Rivadavia 967, se llevó a cabo un nuevo sorteo de Mi Bingo Catamarqueño - Edición Otoño, con una destacada participación del público y transmisión en vivo a través de radio, televisión y redes sociales.

El evento contó con la presencia del directorio del organismo, agencias oficiales, vendedores y vecinos que se acercaron a vivir una jornada cargada de expectativa y emoción.

En esta oportunidad, el sorteo se desarrolló en 10 rondas, distribuyendo importantes premios y consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la provincia. El premio mayor, correspondiente a la décima ronda y por un valor de 35 millones de pesos, tuvo como destino El Peñón Antofagasta de la Sierra, marcando uno de los momentos más destacados de la jornada. El pozo del bingo quedó vacante, generando aún más expectativa para próximas ediciones.

Cabe destacar que, desde el 18 de marzo hasta la fecha del sorteo, los números del bingo fueron saliendo diariamente en la primera de la quiniela, generando expectativa sostenida entre los participantes. Además, cada cartón incluyó una "raspadita" en su reverso, sumando más oportunidades de ganar: en esta edición se pusieron en juego 100 premios de $10.000, premios especiales a las cuatro cifras de $100.000 y 5 motos ocultas entre las raspaditas distribuidas en los cartones vendidos en toda la provincia de Catamarca.

Durante la jornada también se realizaron sorteos de números de cartón, que otorgaron 10 premios extras, incluyendo bicicletas, motos y otros incentivos, aumentando las oportunidades de ganar para los participantes.

Asimismo, se llevó adelante un sorteo especial para vendedores, donde también se entregaron premios como bicicletas y motos, reconociendo el compromiso y trabajo de quienes forman parte fundamental de la comercialización del bingo.

Como novedad destacada, se incorporó el Kit de Emprendedores, una propuesta que brindó una chance más para ganar, pensada para impulsar el trabajo independiente. En esta edición, el premio consistió en una panchería completamente equipada, con todos los elementos básicos necesarios para iniciar un emprendimiento desde cero, generando una oportunidad concreta de desarrollo económico para el ganador.

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la posibilidad de adquirir el bingo de manera online, una modalidad que tuvo una gran respuesta por parte del público, marcando un crecimiento en la digitalización del juego y ampliando su alcance.

En total, se repartieron más de 120 millones de pesos en premios, incluyendo la instancia especial del pozo extra, que ofrecía la posibilidad de ganar $10.000.000 adicionales hasta la bolilla 38, sumando aún más emoción al desarrollo del sorteo.

Desde la organización se destacó, una vez más, el compromiso sostenido con las entidades beneficiarias sin fines de lucro, reafirmando el rol social que caracteriza a cada edición de Mi Bingo Catamarqueño.

A continuación, se detalla la lista completa de ganadores de esta edición.