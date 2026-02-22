Histórico en Catamarca: el precio del tabaco local supera los valores de Tucumán

En un encuentro estratégico que redefine el horizonte productivo del este catamarqueño, se llevó a cabo una reunión clave en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa, con el fin de determinar los valores de la producción tabacalera para la presente temporada. La sesión no solo culminó con la fijación de precios competitivos, sino que marcó un precedente histórico de autonomía comercial al lograr que Catamarca supere los montos que se abonan actualmente en la provincia de Tucumán, fortaleciendo de manera directa la rentabilidad de las familias productoras locales.

La mesa de negociaciones contó con una amplia representación de los sectores involucrados, destacándose la presencia de referentes de la Cámara del Tabaco, productores independientes y empresarios del sector. Por parte del Estado provincial, la coordinación técnica estuvo a cargo de Ignacio Beale, titular de la División Tabaco del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien facilitó el diálogo para alcanzar un consenso que fuera beneficioso para todos los eslabones de la cadena de valor.

Un acuerdo de precios con impacto regional

El resultado de este diálogo multisectorial arrojó cifras sumamente alentadoras que posicionan a la provincia a la vanguardia de la región. Tras una detallada exposición de las posturas de cada actor, se establecieron los valores oficiales para el kilogramo de tabaco en sus distintas categorías. Para la Media Corona, se fijó un precio de 2.750 pesos, mientras que para la categoría Bajera el monto acordado fue de 2.600 pesos. Estos valores no son menores, ya que, según se destacó enfáticamente al cierre del encuentro, representan un beneficio económico superior al que rige actualmente en el mercado tucumano, lo cual constituye un avance significativo para la economía regional catamarqueña.

Con los precios ya definidos, se confirmó que la comercialización oficial de la hoja de tabaco dará inicio este mismo lunes. Este anuncio aporta previsibilidad a los productores, quienes podrán volcar su cosecha al mercado bajo condiciones de transparencia y con la seguridad de percibir un pago justo por su esfuerzo. El presidente de la Cámara del Tabaco, Raúl Roldán, calificó el encuentro como un hito de claridad y transparencia, resaltando que es la primera vez en años que se logra exponer con tanta nitidez que el objetivo primordial es la protección de los intereses de los productores.

Gestión operativa y modernización del sector

Más allá del impacto monetario, la jornada de trabajo en Santa Rosa sirvió para canalizar demandas críticas relacionadas con la logística y el mantenimiento de la infraestructura productiva. Uno de los puntos más urgentes tratados fue la solicitud de una pala mecánica para la inmediata reparación de los caminos rurales. Esta gestión resulta vital debido a que las recientes lluvias han dañado seriamente las vías de comunicación, dificultando el tránsito de la maquinaria y el posterior retiro de la cosecha desde las fincas.

Asimismo, el sector tabacalero local ha dado un paso firme hacia la modernización tecnológica mediante la gestión para adquirir un dron destinado a servicios de fumigación. Esta herramienta será operada a través de la Cámara y permitirá a los productores acceder a servicios de sanidad vegetal de alta precisión, optimizando los tiempos de trabajo y reduciendo el impacto ambiental. Roldán expresó un agradecimiento especial al ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y al Gobierno provincial, asegurando que el sector se siente plenamente respaldado por una gestión que entiende que la actividad tabacalera es el motor indiscutible de la economía en Los Altos. El compromiso estatal y la unidad de los productores han permitido, en esta instancia, que Catamarca lidere los precios del tabaco en la región, proyectando un futuro de crecimiento sostenido para la actividad.