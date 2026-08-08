Icaño invita a vivir el 1º Encuentro de Pesca 2026 en el Dique El Bolsón

Este domingo 9 de agosto, el Dique El Bolsón será escenario del 1.º Encuentro de Pesca 2026, una jornada organizada por la Municipalidad de Icaño que reunirá a pescadores, familias y visitantes de localidades cercanas.

Como parte de los preparativos, el municipio realizó trabajos de acondicionamiento y puesta a punto del predio, con el objetivo de mejorar las condiciones para quienes participen de la jornada y para quienes se acerquen a disfrutar del lugar.

Las tareas incluyeron la apertura y mejora de los caminos de acceso, desmalezado integral, limpieza general del predio y acondicionamiento de las bajadas para botes.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la iniciativa busca poner en valor el Dique El Bolsón como espacio para la pesca, la recreación y el contacto con la naturaleza, además de impulsar su potencial como atractivo turístico de la región.

El intendente de Icaño, Franco Carletta, señaló que el objetivo es continuar fortaleciendo el espacio como punto de encuentro para vecinos y visitantes, aprovechando sus condiciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas.

La jornada también apunta a promover el turismo regional y visibilizar los paisajes naturales de Icaño, con una propuesta destinada a compartir en familia y disfrutar de las actividades al aire libre.

Este domingo, el Dique El Bolsón será el punto de encuentro para quienes quieran participar del primer encuentro de pesca del año y conocer uno de los espacios naturales de la región.