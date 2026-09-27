Impulsan una campaña solidaria para apoyar al docente Bruno Corzo

En medio del proceso judicial que atraviesa el docente catamarqueño Bruno Corzo, colegas docentes de distintas instituciones educativas difundieron una convocatoria para brindarle ayuda económica.

El pedido de colaboración fue difundido a través de un flyer que destaca la situación personal que atraviesa el docente y solicita el acompañamiento de la comunidad. "Toda ayuda suma", señala el mensaje, que invita a realizar aportes económicos mediante el alias bruno.docente.cat.

La iniciativa busca acompañar a Corzo en este momento y se suma al respaldo que distintos sectores docentes vienen expresando públicamente.

Cómo colaborar

Quienes quieran realizar un aporte económico pueden hacerlo a través del siguiente alias:

bruno.docente.cat

Desde la convocatoria remarcaron la importancia de acompañar al docente y agradecieron las muestras de solidaridad recibidas.

Pedido de sobreseimiento

Corzo se encuentra imputado por "entorpecimiento del tránsito" en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, vinculada con una protesta docente realizada el 7 de marzo en la zona urbana de Valle Viejo, sobre la ruta nacional 38.

La manifestación había sido realizada por Docentes Autoconvocados en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales y mayor presupuesto para la educación.

En las últimas semanas, organizaciones como ADUNCa-FEDUN y UEPC Capital expresaron su respaldo al docente y reclamaron el sobreseimiento y archivo de la causa, acompañando una campaña de firmas solidarias.

La nueva convocatoria apunta específicamente a brindar asistencia económica a Corzo y reforzar el acompañamiento de su entorno durante el proceso.