Temporada alta Incendio en La Cebila: sigue activo y se mantendría así “por varios días más” El clima no ayuda en la zona donde se combate el fuego iniciado hace más de diez días. El pronóstico no es bueno y desde la Brigada de Incendios Forestales no dudan en indicar que van a pasar más días tratando de sofocarlo. El peligro sigue estando del lado riojano.