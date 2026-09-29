Invitan a una jornada abierta de ayuda mutua de AA y AL -ANON

A través de la Facultad de Humanidades se llevará adelante una actividad de extensión destinada a la comunidad que tendrá como eje a los grupos de ayuda mutua AA y Al-Anon/Alateen, todos grupos reconocidos por la lucha y acompañamiento contra el flagelo del alcoholismo.

El encuentro se desarrollará bajo el título "Los seres humanos en procesos de búsqueda" y propone generar un espacio de intercambio en torno a las experiencias, los procesos personales y el acompañamiento que brindan los grupos de ayuda mutua.

La actividad se realizará el jueves 1 de octubre, a las 19 horas, en el Salón Amarillo de la Facultad de Humanidades de la UNCA. La propuesta está vinculada con los Grupos de Familia cuya presentación institucional los identifica como un espacio de "Esperanza para familiares y amigos de alcohólicos".

Reflexionar y compartir experiencias

La actividad plantea como eje central la mirada sobre los seres humanos en procesos de búsqueda, una temática que será abordada en el marco de los grupos de ayuda mutua AA y Al-Anon/Alateen, ambas son comunidades internacionales de ayuda mutua basadas en un programa de doce pasos, pero dirigidas a públicos diferentes..

La actividad está organizada desde el ámbito académico por las cátedras de Psicología II, Psicología III y Salud Mental, correspondientes a la Licenciatura en Trabajo Social.