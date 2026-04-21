Inyecciones para adelgazar: expertos aclaran cómo actúan en la pérdida de masa muscular

Una reciente publicación de la revista Annals of Internal Medicine aportó nuevos datos sobre uno de los debates más relevantes en torno a los tratamientos para la obesidad: el impacto de las llamadas inyecciones para adelgazar en la masa muscular. El estudio, basado en la revisión de 36 ensayos clínicos, se propuso aclarar cuánto del peso perdido corresponde a grasa y cuánto a músculo, en un contexto de creciente inquietud médica.

Las terapias analizadas se centran en los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), entre los que se encuentran medicamentos como la semaglutida, la tirzepatida, la liraglutida y la dulaglutida. Estos tratamientos han demostrado producir una pérdida de peso considerable y son ampliamente utilizados en el abordaje de la obesidad. Sin embargo, la preocupación radica en que una proporción significativa de ese descenso podría deberse a la pérdida de masa muscular.

Este aspecto adquiere especial relevancia en adultos mayores, quienes ya enfrentan una reducción natural de músculo y fuerza con el paso del tiempo, lo que incrementa el riesgo de discapacidad y caídas.

El objetivo del estudio y su diseño metodológico

Los investigadores impulsaron esta revisión con un objetivo claro: cuantificar la pérdida de masa muscular en pacientes tratados con agonistas GLP-1 y compararla con la observada en procesos de adelgazamiento basados en cambios en el estilo de vida u otros métodos no farmacológicos.

Para ello, se incluyeron ensayos clínicos en los que adultos fueron asignados aleatoriamente a recibir alguno de estos fármacos o a participar en grupos de control. Los estudios seleccionados debían reportar cambios en la composición corporal, tanto en tejido graso como muscular, medidos a través de distintas técnicas:

Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA)

Absorciometría de rayos X de doble energía (DXA)

Tomografía computarizada (TC)

Resonancia magnética (RM)

A partir de esta información, los investigadores realizaron una revisión integral de la literatura científica para identificar patrones en la proporción de peso perdido atribuible a cada tipo de tejido.

Resultados: predominio de grasa, pero con advertencias

El análisis incluyó 36 ensayos aleatorizados, con una duración promedio de 26 semanas y alrededor de 71 participantes por estudio. Las características de los participantes mostraron una edad promedio que osciló entre 20 y 63,7 años, y un índice de masa corporal entre 27,9 y 41,6 kg/m².

Los hallazgos fueron consistentes en un punto central: la pérdida de peso fue mayor en los grupos tratados con medicamentos GLP-1 en comparación con los grupos de placebo o intervención en el estilo de vida, y se debió principalmente a la reducción de grasa corporal.

Sin embargo, el estudio también identificó un dato relevante en relación con la masa muscular. La proporción mediana de pérdida muscular dentro del peso total perdido alcanzó el 34,9%, superando el valor de referencia esperado de aproximadamente el 25% en un 68% de los casos.

Al desagregar los resultados según los métodos de medición, se observaron diferencias:

En estudios con BIA/DXA , la mediana de pérdida muscular fue del 34,9% , con un 65% por encima del valor de referencia.

, la mediana de pérdida muscular fue del , con un por encima del valor de referencia. En estudios con TC/RM, la mediana alcanzó el 35,8%, superando en todos los casos el valor de referencia del 15%.

En contraste, los grupos de estilo de vida o placebo mostraron una mediana de pérdida de peso del 2,4%, y en estos casos, el 50% también superó los valores de referencia de pérdida muscular esperada.

Limitaciones y puntos aún no resueltos

El estudio presenta algunas limitaciones relevantes. La principal es la heterogeneidad de los ensayos, que difieren en aspectos metodológicos y en las técnicas utilizadas para medir la composición corporal. Esta variabilidad impidió a los autores realizar una combinación cuantitativa de los resultados.

Además, ningún ensayo evaluó un aspecto clave: el impacto de la pérdida de masa muscular en la función física de los pacientes. Es decir, si esa reducción se traduce en una disminución de la capacidad funcional, un dato fundamental para comprender las implicancias clínicas reales.

Implicaciones y líneas futuras de investigación

A pesar de las diferencias entre estudios, la revisión deja una conclusión clara. La pérdida de grasa constituye el principal componente del descenso de peso en los tratamientos con agonistas GLP-1. No obstante, la pérdida de masa muscular supera los niveles esperados en dos tercios de los grupos tratados con medicamentos y en la mitad de los grupos que adelgazaron mediante intervenciones no farmacológicas.

Este hallazgo sugiere que la reducción de masa muscular no es un fenómeno exclusivo de estos fármacos, sino una característica asociada al proceso de pérdida de peso en general.

Frente a este escenario, los expertos señalan la necesidad de nuevos ensayos clínicos que permitan comprender mejor los factores que influyen en estos cambios y sus consecuencias en la salud a largo plazo.