IX Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior: comenzaron las Primeras Jornadas Preparatorias en Belén

Comenzaron esta mañana en Belén las Primeras Jornadas Preparatorias para el IX Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior. La organización de las jornadas está a cargo de la Facultad de Humanidades y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), la Delegación de la UNCA en Belén y la Municipalidad de la Ciudad de Belén.

Estas Jornadas, antesalas del Congreso, culminarán mañana viernes y tienen el propósito de fortalecer los espacios de diálogo e interacción entre la universidad pública y la comunidad catamarqueña, para construir conjuntamente respuestas y alternativas a las problemáticas y necesidades, demandadas por los diversos actores sociales que pertenecen a la región sede de las Jornadas.

En el acto de apertura hicieron uso de la palabra, en nombre de la universidad, el rector, Ing. Oscar Arellano, que dejó formalmente inauguradas las jornadas, y la decana de la Facultad de Humanidades, Lic. Lilia Exeni.

“Para mí llegar a Belén es siempre una profunda alegría y felicidad”, señaló Arellano. Luego de destacar el aporte del intendente de Belén, Daniel Ríos, para que la universidad tenga su sede en la ciudad de Belén, el rector se comprometió a colaborar para que esa sede siga creciendo y desarrollándose en el futuro.

“Creemos que la educación y la formación profesional es central para el desarrollo de las personas –añadió-. La educación es el camino del crecimiento personal, familiar, pero también de la región. Y en este sentido debo reconocer a los decanos que están presentes y a los decanos que no pudieron venir también, porque el esfuerzo permanente lo hacen ellos. Y el esfuerzo también lo hacen los docentes, y como no se ha incrementado la planta de personal, son los mismos docentes los que deben multiplicar su esfuerzo para estar presentes. Lo mismo sucede con el plantel no docente de la universidad, que acompaña este crecimiento con mucho compromiso”.

Acto seguido, Arellano felicitó a la decana de la Facultad de Humanidades y a todo el personal de esa facultad por la organización de las jornadas. Destacó que las jornadas “no se podrían realizar sin el compromiso de la Municipalidad de Belén, el Concejo Deliberante y toda la comunidad belicha, porque también debo reconocer el aporte de los otros intendentes del departamento Belén. Estamos muy felices en esta apertura porque sabemos que éste es un espacio de discusión y de debate que va a ayudar a consolidar un proyecto de crecimiento de cada uno de los municipios”.

Homenaje a los predecesores

Exeni, por su parte, agradeció al intendente, al Concejo Deliberante de la ciudad de Belén, “y a quienes trabajaron incansablemente en la localidad para que estas jornadas se desarrollaran de la mejor manera. A la comunidad de Belén, en su conjunto, vaya nuestro agradecimiento porque siempre recibe las propuestas de la Universidad Nacional de Catamarca con mucha apertura”.

“Este IX Congreso de Pueblos y Ciudades del Interior constituye –dijo la decana de Humanidades- un verdadero homenaje a quienes nos precedieron en la organización de los congresos anteriores, a los hombres y mujeres, entre ellos al profesor Gerardo Pérez Fuentes y a la profesora María Mercedes Díaz, la querida “Mecha” Díaz, que fueron los verdaderos pensadores y hacedores de esta importante propuesta de extensión universitaria. Ellos pensaron, como pensamos nosotros, que la extensión universitaria es un pilar fundamental, un principio sustantivo de la universidad, que nos nuclea a todos a través de su paradigma reformista”.

“Pensando al congreso como una actividad de extensión, debemos decir que se ha convertido, después de 30 años de caminar por todo el interior de nuestro espacio geográfico, en un verdadero observatorio social, cuyo propósito es relevar y revelar, es decir, correr el velo, visibilizar, los temas y problemas que son inherentes a los pueblos y a las ciudades de nuestra querida provincia”, finalizó.

Por su parte, el intendente de Belén, Daniel Ríos, dio la bienvenida a las Jornadas y destacó la articulación entre la universidad y los municipios para el desarrollo de los pueblos.

Temáticas

En las jornadas se trabajarán algunas temáticas como 'Problemáticas de género', 'Democracia y Ciudadanía', 'Educación y Emociones', 'Memoria y Territorialidad', 'Turismo e Interculturalidad', 'Desafíos de las TICs en los pueblos y ciudades del interior'. Asimismo, se llevarán a cabo capacitaciones y actividades como talleres para artesanos y productores, cafés literarios, exposición de textos de escritoras/es catamarqueñas/os y actividades culturales en general.

Entre los objetivos de este encuentro, se destacan poner en valor saberes y memorias pasadas y recientes, reflexionar sobre los desafíos que plantean el género y la diversidad y crear espacios de inter e intraculturalidad, en los cuales confluyan variadas voces académicas y no académicas, lo erudito y lo popular, el dialogo y los intercambios.

Las jornadas preparatorias se llevan a cabo en la sede de la Universidad Nacional de Catamarca en la ciudad de Belén, mientras que el IX Congreso de Ciudades y Pueblos del Interior se realizará en el mes de octubre en la localidad Los Altos, departamento Santa Rosa.