Jornada de prevención: controles gratuitos y chequeos de lunares

En el marco de las campañas de concientización sobre el cáncer de piel, este lunes se desarrolla una nueva jornada de controles y diagnósticos gratuitos en las instalaciones de Sanidad Municipal, ubicadas sobre la peatonal Rivadavia, entre las calles Mate de Luna y Zurita. La propuesta convoca a vecinos que se acercan para revisar sus lunares y manchas, en una iniciativa orientada a fortalecer la prevención y favorecer la detección temprana de posibles lesiones que requieran una evaluación médica.

La actividad se lleva adelante bajo el lema "Cuida tu piel, salva tu piel" y cuenta con el apoyo del laboratorio La Roche-Posay, que acompaña la campaña por tercer año consecutivo en Catamarca. Desde las primeras horas de la mañana, numerosos vecinos se acercaron al lugar para acceder a los controles, que se realizan sin costo y están a cargo de dermatólogas locales.

La jornada continuará durante la tarde de este lunes, en el horario de 16:30 a 20:00, por lo que los interesados podrán concurrir a las instalaciones municipales durante esa franja horaria para realizarse la revisión.

La iniciativa busca acercar los controles a la comunidad y generar un espacio de consulta en el que los vecinos puedan recibir una evaluación profesional de sus lunares y manchas. En ese sentido, la atención gratuita constituye una instancia para observar posibles alteraciones en la piel y determinar, cuando corresponda, si es necesario avanzar con estudios complementarios.

El sistema de atención

Diego, trabajador del área municipal, explicó que la atención se organiza por orden de llegada, mediante un procedimiento que contempla la toma de datos de cada persona y la posterior revisión médica.

Según detalló, el sistema permite agilizar el ingreso de los vecinos y facilitar el trabajo de las profesionales que realizan los controles. Una vez completada la instancia inicial, las dermatólogas locales evalúan cada caso y determinan los pasos que deben seguirse cuando encuentran alguna señal que requiere una investigación más profunda.

El trabajador municipal señaló que, si durante la revisión se considera necesario avanzar con otros procedimientos, se genera una derivación para que el paciente pueda acceder a los estudios complementarios correspondientes.

"En caso de ser necesario, se genera una derivación para que el paciente haga los estudios complementarios acá en la provincia o en otra ciudad", detalló Diego.

De esta manera, la jornada no se limita únicamente a la observación inicial de lunares y manchas, sino que también contempla la posibilidad de orientar a los pacientes hacia otras instancias de evaluación médica. La derivación permite indicar la continuidad de los estudios cuando la revisión dermatológica determina que se necesita profundizar el diagnóstico.

Los signos de alerta que requieren atención

Uno de los aspectos centrales de la campaña es la importancia de reconocer las señales que pueden advertir sobre alteraciones en la piel. Los especialistas recuerdan que resulta fundamental prestar atención a los cambios que se producen en los lunares y las manchas, especialmente cuando presentan modificaciones que ameritan una consulta profesional.

Entre los principales signos de alerta mencionados durante la jornada se encuentran:

Variaciones en el tamaño: cambios en las dimensiones de un lunar o una mancha.

Alteraciones en la tonalidad: presencia de colores oscuros o rojizos.

Picazón: aparición de esta sensación en la zona de un lunar o una mancha.

La identificación de estas señales forma parte de las acciones de concientización que acompañan los controles. La revisión por parte de profesionales permite evaluar las características de cada lesión y determinar si es necesario realizar estudios adicionales.

En este contexto, la campaña procura reforzar la atención sobre los cambios visibles en la piel y promover la consulta médica como parte de las medidas de prevención. La jornada ofrece a los vecinos la posibilidad de acceder a una evaluación dermatológica gratuita y recibir orientación sobre los pasos que deben seguirse cuando se detecta alguna alteración.

La importancia de la detección temprana

Al valorar la realización de estas actividades, Diego destacó la relevancia de contar con instancias que permitan identificar posibles casos y facilitar el acceso a un diagnóstico. El trabajador municipal remarcó que la prevención y la detección temprana constituyen los objetivos centrales de la campaña.

En ese sentido, recordó los resultados registrados durante la edición anterior, cuando se detectaron varios casos de cáncer de piel y los pacientes fueron derivados para realizar consultas complementarias.

"El año pasado se detectaron varios casos de cáncer y esos pacientes fueron derivados para consultas complementarias, esto porque el objetivo de esta campaña es justamente la prevención y la detección temprana del cáncer", expresó.

El antecedente pone de relieve la función que cumplen los controles en el proceso de identificación de posibles lesiones y en la orientación de quienes necesitan continuar con evaluaciones médicas. La detección de casos durante la jornada anterior también demuestra la importancia de sostener este tipo de propuestas y facilitar que los vecinos puedan acceder a una revisión profesional.

La posibilidad de realizar controles gratuitos en un espacio municipal permite concentrar la atención en una actividad de prevención y acercar las evaluaciones dermatológicas a quienes concurren a la peatonal Rivadavia. A partir de la revisión inicial, los profesionales pueden establecer si corresponde una derivación y orientar la continuidad de los estudios dentro de la provincia o en otra ciudad.