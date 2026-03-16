Jubilados de Catamarca: la Caja de Crédito y Prestaciones pide verificar descuentos de seguros en los recibos de ANSES

La Caja de Crédito y Prestaciones de la Provincia de Catamarca solicitó a los jubilados provinciales que realicen una verificación detallada de sus recibos de haberes de ANSES, con el objetivo de confirmar que se encuentren correctamente aplicados los descuentos vinculados a los seguros asociados al sistema previsional.

El organismo remarcó que este control por parte de los beneficiarios resulta fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de las coberturas y evitar posibles inconvenientes administrativos en el futuro. La recomendación apunta especialmente a revisar que los conceptos correspondientes a los seguros estén reflejados de manera clara dentro de la liquidación mensual.

Según se informó desde la institución, el chequeo debe enfocarse en la presencia de dos descuentos específicos que forman parte del esquema de protección vinculado a las prestaciones previsionales provinciales.

Los seguros que deben figurar en los recibos

Desde la Caja de Crédito y Prestaciones indicaron que los jubilados deben confirmar que en sus recibos aparezcan correctamente los descuentos correspondientes a los siguientes seguros:

Seguro de vida

Seguro de sepelio

La verificación no se limita únicamente a constatar la presencia de estos conceptos. También se recomienda comprobar que los montos reflejados en los recibos estén actualizados, ya que recientemente se produjo una modificación en las coberturas de estas pólizas.

Este punto es considerado clave por el organismo, ya que las actualizaciones en los montos pueden impactar directamente en el valor de los beneficios previstos dentro de cada seguro.

La importancia de confirmar que las pólizas estén activas

El pedido de revisión tiene un objetivo central: garantizar que las pólizas vinculadas al sistema previsional se encuentren activas. Según explicaron desde la entidad provincial, el control de los descuentos permite verificar que los seguros continúan vigentes y correctamente registrados dentro de la estructura administrativa.

Este procedimiento tiene además un efecto directo en la posibilidad de acceder a los capitales actualizados contemplados en las coberturas. En otras palabras, la presencia correcta de los descuentos en los recibos de haberes funciona como una confirmación de que el sistema mantiene operativas las pólizas correspondientes.

La Caja de Crédito y Prestaciones subrayó que esta revisión representa una instancia preventiva, orientada a que los jubilados puedan confirmar por sí mismos la correcta aplicación de los conceptos relacionados con los seguros.

Un control simple con impacto directo en los beneficios

El organismo provincial remarcó que la verificación puede realizarse de forma sencilla revisando el recibo mensual emitido por ANSES. En ese documento deben figurar claramente los conceptos vinculados a los seguros del sistema previsional.

Entre los aspectos que se recomienda observar se encuentran:

La presencia de los dos descuentos correspondientes a los seguros.

La correcta identificación de los conceptos en el recibo.

La actualización de los montos, en línea con la reciente modificación de las coberturas.

La revisión de estos elementos permite a los beneficiarios confirmar que el esquema de protección previsional se encuentra plenamente operativo y que las pólizas mantienen la vigencia necesaria para garantizar los beneficios previstos.

Canales de consulta habilitados para jubilados

Con el fin de acompañar a los beneficiarios en este proceso de verificación, la Caja de Crédito y Prestaciones dispuso canales de contacto específicos para consultas o solicitudes de información adicional.

Los jubilados que necesiten asesoramiento o tengan dudas sobre los descuentos pueden comunicarse a través de:

Correo electrónico: [email protected]

WhatsApp: 383 4898559 (solo mensajes de texto)

Desde la institución indicaron que estos canales están habilitados para brindar orientación directa a los beneficiarios respecto de los seguros vinculados al sistema previsional y de los descuentos reflejados en los recibos de haberes.