Juego responsable: La Caja de Crédito refuerza acciones de prevención y concientización

En el marco del Día Internacional del Juego Responsable, la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (CCyPP) ratificó su compromiso con la promoción de la salud y el bienestar de las familias catamarqueñas mediante la profundización de políticas públicas de prevención y acompañamiento. Las acciones se desarrollan a través del programa "Tu Mejor Jugada", una iniciativa integral que busca garantizar el acceso a información, herramientas de prevención y contención como un derecho de toda la comunidad.

Desde la institución destacaron que el eje central del programa es promover prácticas de juego responsable y un uso equilibrado de la tecnología en un contexto marcado por la hiperconectividad, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. En ese sentido, la Caja impulsa estrategias de bienestar digital orientadas a prevenir conductas problemáticas vinculadas al juego en entornos virtuales y al uso excesivo de plataformas digitales.

Entre las principales acciones se encuentra la promoción de herramientas concretas para el cuidado de la salud digital. Se fomenta la utilización de controles parentales, la incorporación de pausas saludables durante el uso de dispositivos electrónicos y la fijación de límites de tiempo en plataformas digitales asociadas al juego. Estas medidas apuntan a fortalecer hábitos responsables y a prevenir situaciones de riesgo, promoviendo un entorno familiar y social más saludable.

Durante el mes de febrero, la agenda de actividades se intensificó con propuestas culturales, recreativas y de concientización en distintos puntos de la provincia. Las iniciativas se desarrollan en articulación con la Secretaría de Salud Mental y con diversos municipios, en una estrategia conjunta orientada a fomentar hábitos saludables, la participación comunitaria y el disfrute de actividades al aire libre.

Estas propuestas incluyen encuentros recreativos, jornadas informativas y espacios de reflexión destinados a la comunidad en general. El objetivo es promover el bienestar físico, emocional y social mediante alternativas de esparcimiento que fortalezcan los vínculos comunitarios y reduzcan los riesgos asociados al juego problemático o al uso excesivo de dispositivos digitales.

Desde la Caja también se resaltó el trabajo sostenido a lo largo de 2025, año en el que el programa "Tu Mejor Jugada" recorrió instituciones educativas de distintos departamentos del interior provincial. En ese período se realizaron talleres, capacitaciones y espacios de diálogo dirigidos a estudiantes, familias y equipos docentes, con el fin de generar conciencia sobre el juego responsable y el uso adecuado de la tecnología.

Asimismo, la institución extendió su intervención a las fuerzas de seguridad mediante capacitaciones específicas destinadas a la Policía de la Provincia de Catamarca. Estas instancias se llevaron adelante en articulación con el área de Ciberdelitos, con el propósito de fortalecer la detección y actuación frente al juego ilegal en entornos digitales, una problemática en crecimiento a nivel global.

El enfoque de la Caja se sustenta en un abordaje integral del juego responsable como una cuestión de salud pública. En este sentido, las acciones se desarrollan en coordinación con diferentes áreas gubernamentales y mediante la participación en mesas intersectoriales que permiten articular políticas de prevención, asistencia y control.

Desde la institución subrayaron que el objetivo es consolidar una red de trabajo sostenida en el tiempo, que involucre al Estado, a las comunidades educativas, a las familias y a distintos organismos para abordar de manera conjunta los desafíos que plantea el juego en la era digital. La prevención, la información y el acompañamiento permanente constituyen pilares fundamentales de esta estrategia.

En el marco de esta fecha de concientización, la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que promuevan el bienestar integral de la población, con especial atención en el cuidado de las infancias y juventudes en el entorno digital.