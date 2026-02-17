Abren convocatoria para la explotación comercial del microcine de la Terminal de Belén

En un paso decisivo hacia la diversificación de servicios y el fortalecimiento de la infraestructura cultural en el interior provincial, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, bajo la gestión de la Secretaría de Transporte, ha formalizado el lanzamiento de una convocatoria pública. El objetivo central es la explotación comercial del microcine ubicado en la estructura de la Nueva Terminal de Ómnibus de Belén, una obra que se posiciona como un eje neurálgico para la región.

Esta iniciativa busca atraer a inversores, emprendedores del sector cultural y empresas especializadas que deseen gestionar un espacio diseñado bajo estándares modernos, integrando el flujo de pasajeros con la vida social de la comunidad belenista. La propuesta se fundamenta en la reconversión de las estaciones de transporte en centros de servicios integrales.

Infraestructura y capacidad técnica del recinto

El microcine ha sido concebido para ofrecer una experiencia de confort y accesibilidad. Según la información oficial brindada por la Secretaría de Transporte, el recinto posee una configuración técnica y edilicia que lo destaca en la región:

Capacidad de Aforo: Dispone de un total de 96 localidades fijas.

Accesibilidad Inclusiva: Sumado a las butacas tradicionales, el diseño contempla 4 espacios adicionales específicamente destinados para personas en silla de ruedas, cumpliendo con normativas de integración.

Confort Ambiental: El espacio ya cuenta con climatización e instalaciones modernas, preparadas para el flujo constante de público.

Versatilidad: Las condiciones acústicas y la configuración del recinto han sido validadas para el desarrollo de diversas actividades audiovisuales.

Es importante destacar que, si bien la estructura física y la climatización están resueltas, el equipamiento tecnológico quedará a cargo del adjudicatario. La convocatoria estipula que los sistemas de proyección, sonido y reproducción audiovisual deberán ser provistos e instalados por el solicitante.

El Ministerio ha sido riguroso en cuanto a las especificaciones técnicas requeridas para la puesta en marcha del cine. No se trata simplemente de la colocación de equipos convencionales; la convocatoria exige que la calidad técnica y las especificaciones de los dispositivos se ajusten a estándares cinematográficos profesionales.

La propuesta técnica que presenten los interesados será evaluada minuciosamente. Se considerará la adecuación de los equipos a las dimensiones, condiciones acústicas y configuración del recinto, con el fin último de garantizar a los futuros espectadores una experiencia audiovisual óptima. Este criterio de evaluación busca asegurar que la inversión privada esté a la altura del nivel arquitectónico que ostenta el moderno edificio de la terminal.

Ubicación estratégica y logística

El microcine goza de un emplazamiento privilegiado que facilita su explotación comercial. Se encuentra situado dentro del edificio de la Nueva Terminal de Ómnibus de Belén, emplazada sobre la Avenida Circunvalación. Su ubicación es estratégica por dos motivos fundamentales:

Accesibilidad: Se encuentra a solo 2,5 kilómetros de la plaza principal de la ciudad, permitiendo una conexión rápida con el centro urbano.

Visibilidad: Al estar sobre una vía de circunvalación, es un punto de fácil acceso tanto para los residentes locales como para los turistas y viajeros que transitan por el oeste de Catamarca.

Proceso de solicitud y plazos vigentes

El Gobierno de la provincia ha habilitado un canal de comunicación directo para canalizar las muestras de interés. Tanto personas físicas como empresas interesadas deberán formalizar su solicitud enviando un correo electrónico a la dirección oficial: [email protected].

Una vez manifestado el interés de forma formal, la Secretaría de Transporte procederá a informar sobre las condiciones contractuales, los requisitos técnicos específicos y el resto de las especificaciones legales necesarias para participar del proceso de alquiler.

La oportunidad para presentar los proyectos tiene un límite perentorio. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo lunes 23 de febrero de 2026. Se espera que, tras el cierre de este periodo, se avance con la evaluación de las propuestas técnicas para dotar finalmente a la ciudad de Belén de una sala de cine que potencie el desarrollo cultural y comercial del departamento.