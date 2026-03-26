Jueves nubladito en Catamarca: así va a estar clima

Este jueves se perfila en Catamarca como una jornada estable en materia climática y muy típicamente otoñal, y con condiciones mayormente nubladas a lo largo del día.

Durante la madrugada, además de la mínima de 18 grados, comienza a hacerse sentir el viento pero leve desde el Noroeste. Luego hacia la mañana, el cielo mantendrá la nubosidad, con una leve suba térmica hasta los 21 grados. El viento rotará al sector Norte y aumentará su intensidad, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se registrará la temperatura máxima de la jornada, con 27 grados, en un contexto que seguirá dentro de la nubosidad. En este tramo del día se espera el mayor incremento del Innombrable, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, predominando del Noreste, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Finalmente, hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura en descenso hasta los 22 grados. El viento disminuirá su intensidad, retornando a valores de entre 7 y 12 km/h, manteniendo la orientación de la hora anterior.

De esta manera, el jueves se desarrollará con condiciones mayormente estables, aunque con presencia de nubosidad y un marcado incremento del viento durante la tarde.

