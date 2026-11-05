Jueves ventoso en Catamarca: así va a estar el clima

Luego de un amague de lluvias en el día previo, Catamarca tendrá un jueves con condiciones de tiempo mayormente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 27 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

De hecho durante la madrugada, el cielo estuvo parcialmente nublado, con un registro de mínima de 18 grados.

La mañana y la tarde con nubosidad

En las primeras horas de la mañana, las condiciones meteorológicas mostrarán un cielo mayormente nublado y una temperatura igual a la de la hora anterior. El viento cambiará su dirección predominante al Norte, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones son nulas.

Hacia la tarde, se espera que la temperatura alcance los 27 grados, convirtiéndose en el período más cálido de la jornada, según el SMN. El cielo permanecerá mayormente nublado y el viento continuará soplando desde el mismo sector de la hora previa, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

En este tramo del día comenzará a adquirir relevancia la intensidad del viento, ya que se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El viento se intensificará durante la noche

Para la noche del jueves, se anticipa un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 23 grados. El viento seguirá predominando desde el Norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Sin embargo, el principal dato meteorológico para este período estará relacionado con las ráfagas, que podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 km/h, el registro más elevado previsto para toda la jornada.

De esta manera, el jueves en Catamarca estará caracterizado por la nubosidad variable, una temperatura máxima de 27 grados y la presencia de viento del Norte, cuya intensidad aumentará hacia el cierre de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.