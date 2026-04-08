La Capital promueve el uso de «Mi Capital Conecta» para fortalecer el autoempleo

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, profundiza su política de promoción del trabajo local mediante «Mi Capital Conecta», una plataforma digital gratuita orientada a vincular a trabajadores de oficios y servicios con vecinos que requieren contratar una prestación.

Lanzada en noviembre de 2024, la propuesta se consolida como una herramienta clave para el desarrollo económico local y el fortalecimiento del empleo colaborativo, en un contexto en el que la generación de nuevas oportunidades para el autoempleo y la comercialización de servicios adquiere una relevancia creciente.

Servicios

La iniciativa surge a partir de la necesidad de crear un espacio concreto para la comercialización de servicios, brindando a los prestadores la posibilidad de visibilizar su oferta, ampliar su llegada y acceder a nuevas oportunidades de negocio.

En ese marco, «Mi Capital Conecta» funciona como un punto de encuentro entre quienes ofrecen conocimientos, oficios y servicios, y quienes necesitan resolver demandas específicas en sus hogares, emprendimientos o actividades empresariales. La propuesta municipal pone el foco en facilitar un canal accesible y ordenado, donde la oferta laboral independiente pueda encontrar una vía directa de contacto con potenciales clientes, fortaleciendo así la circulación de trabajo dentro del ámbito local.

Más de 1200 usuarios

Desde su implementación, el portal ya registra más de 1200 usuarios entre oferentes de servicios, vecinos y empresas. Este volumen de participación refleja el nivel de adopción que alcanzó la herramienta desde su lanzamiento y su posicionamiento como un recurso útil dentro de la comunidad.

A su vez, hasta la fecha la plataforma ya permitió la generación de cientos de presupuestos, lo que evidencia un nivel sostenido de interacción entre la oferta y la demanda de servicios.

Entre los rubros más activos se destacan:

Construcción y mantenimiento albañilería plomería electricidad

Servicios para el hogar jardinería

Servicios profesionales fotografía marketing organización de eventos



La diversidad de categorías disponibles muestra el alcance transversal de la iniciativa, que no se limita a los oficios tradicionales, sino que también integra prestaciones profesionales y servicios vinculados a la economía creativa y la organización de actividades.

Una herramienta clave para el empleo colaborativo

La Municipalidad de la Capital, nuevamente a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, sostiene con esta plataforma una política orientada a fortalecer el ecosistema económico local, generando condiciones para que trabajadores independientes, emprendedores y prestadores de distintos rubros puedan ampliar su red de contactos y acceder a más contrataciones.

En este esquema, «Mi Capital Conecta» no solo facilita la búsqueda de servicios por parte de vecinos y empresas, sino que también contribuye a ordenar y potenciar el mercado local de prestaciones, ofreciendo una alternativa concreta para quienes buscan consolidar su actividad laboral.

La herramienta, lanzada en noviembre de 2024, responde así a la necesidad de promover canales modernos de vinculación económica, apoyados en tecnología y orientados a dinamizar el trabajo dentro de la ciudad.

Con más de 1200 usuarios registrados y cientos de presupuestos generados en múltiples rubros, la plataforma se afianza como un instrumento estratégico para fortalecer el autoempleo, mejorar la visibilidad de los prestadores y promover el desarrollo económico local.