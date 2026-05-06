La catamarqueña Lourdes Codigoni brilló en "Es mi sueño": mirá el video

La cantante catamarqueña Lourdes Codigoni tuvo una presentación sobresaliente en el programa Es mi sueño, que conduce Guido Kaczka por la pantalla de eltrece. En una instancia clave del certamen, la joven logró avanzar a la siguiente etapa tras obtener la aprobación de tres miembros del jurado, consolidando su desempeño en una competencia que exige precisión y capacidad interpretativa.

La participación de Codigoni se destacó por su enfoque en el canto lírico, una elección que marcó un diferencial en el escenario. En un contexto de alta exigencia, la artista logró sostener una interpretación que combinó elementos técnicos y expresivos, aspectos que resultaron determinantes para su clasificación.

Puccini y el desafío del italiano

Para su presentación, Codigoni interpretó en italiano el aria "O mio babbino caro", del compositor Giacomo Puccini. La elección de esta pieza implicó un desafío significativo, tanto por su complejidad vocal como por la necesidad de transmitir emociones a través de un idioma que requiere precisión en la dicción y comprensión del estilo operístico.

La puesta estuvo centrada en la interpretación vocal, sin elementos que distrajeran de la ejecución principal. Este enfoque permitió a la cantante desplegar un registro cuidado y una carga expresiva que fueron valorados por los especialistas presentes en el jurado.

Entre los aspectos que definieron su actuación se destacan:

Solidez técnica en la ejecución del aria.

en la ejecución del aria. Expresividad en la interpretación.

en la interpretación. Uso del idioma italiano acorde al repertorio lírico.

acorde al repertorio lírico. Presencia escénica sostenida durante toda la performance.

Estos elementos consolidaron una presentación que logró destacarse en una instancia decisiva del programa.

De Tinogasta al canto lírico

Oriunda de Tinogasta, Lourdes Codigoni inició su vínculo con la música durante la adolescencia, en un ámbito vinculado al rock. Con el paso del tiempo, su formación tomó un rumbo diferente, orientándose hacia el canto lírico, donde encontró un espacio de desarrollo artístico más acorde a sus intereses.

En ese proceso, profundizó su acercamiento a la ópera y al idioma italiano, una inclinación que, según relató, mantiene una relación directa con su historia familiar. Este recorrido evidencia una evolución en su formación, que la llevó a consolidar un perfil artístico enfocado en un género de alta exigencia técnica.

El tránsito desde sus inicios en el rock hacia el canto lírico refleja una búsqueda personal que se traduce en su desempeño actual, donde confluyen formación, disciplina y una identidad artística definida.

La exigencia del escenario

Tras su presentación, Codigoni se refirió a la experiencia vivida en el escenario y al desafío que implica sostener una actuación en un contexto competitivo. En ese sentido, reconoció la presencia de los nervios como parte del proceso, pero también como un elemento que contribuye a la concentración.

"Los nervios son parte de esto. Te mantienen alerta y conectado con lo que estás haciendo", expresó luego de recibir la devolución positiva del jurado. Esta reflexión da cuenta de la dimensión emocional que atraviesa a los artistas en instancias de alta exposición.

El manejo de la tensión escénica se convierte, en este tipo de certámenes, en un factor clave que puede incidir directamente en el resultado de la performance.