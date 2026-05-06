UDA impugna el voto calificado en paritarias docentes y pide la suspensión del decreto

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) presentó un recurso de reconsideración contra el Decreto N° 337/26, mediante el cual el Gobierno estableció un nuevo sistema de votación en las paritarias docentes basado en la cantidad de afiliados de cada gremio. En ese marco, la organización sindical solicitó la suspensión inmediata de la normativa, al considerar que su implementación podría generar perjuicios irreparables en el desarrollo de las negociaciones.

El planteo del gremio se centra en la impugnación de un esquema que introduce el denominado "voto calificado", un mecanismo que condiciona el peso de cada sindicato en la mesa paritaria de acuerdo con su base de afiliados. Según UDA, este sistema modifica de manera sustancial el esquema previo de representación uniforme, generando un cambio estructural en la dinámica de la negociación docente.

Cómo funciona el nuevo sistema de votación

El decreto cuestionado establece una escala de votos proporcional a la cantidad de afiliados cotizantes, lo que implica que no todos los gremios tendrán el mismo peso al momento de tomar decisiones en la paritaria.

El esquema definido es el siguiente:

Entre el 2% del total de trabajadores y hasta 1000 afiliados: 1 voto.

1 voto. Entre 1001 y 2000 afiliados: 2 votos.

2 votos. Entre 2001 y 3000 afiliados: 3 votos.

3 votos. Más de 3001 afiliados: 4 votos.

Este sistema reemplaza el modelo de representación uniforme, pasando a un esquema de proporcionalidad, donde los sindicatos con mayor número de afiliados concentran mayor cantidad de votos y, por lo tanto, mayor capacidad de incidencia en la toma de decisiones sobre acuerdos salariales y condiciones laborales.

Cuestionamientos de UDA

Desde la organización sindical sostienen que la normativa es inconstitucional y arbitraria, al tiempo que denuncian múltiples irregularidades en su implementación. La secretaria general de UDA, Rita Agüero Berrondo, afirmó que el decreto vulnera la libertad sindical y rompe la igualdad de condiciones entre las entidades representativas.

El gremio advierte que este sistema favorece de manera desproporcionada a ciertos sindicatos, generando un escenario donde algunos actores adquieren un peso decisivo en la negociación, en detrimento de otros.

Argumentos legales, técnicos y constitucionales

UDA fundamenta su reclamo en una serie de argumentos que abarcan aspectos normativos, técnicos y de representación sindical. Entre los principales puntos señalados se destacan:

1. Exceso en las facultades y jerarquía normativa

Se sostiene que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso reglamentario , al alterar el espíritu de la Ley Provincial N° 4.723 .

, al alterar el espíritu de la . Se argumenta una violación del principio de jerarquía normativa, conforme al Artículo 31 de la Constitución Nacional.

2. Violación de la libertad y representatividad sindical

La asignación de votos proporcionales es considerada una forma de discriminación que rompe la igualdad en la mesa paritaria.

que rompe la igualdad en la mesa paritaria. Se denuncia una afectación de la autonomía sindical , al presionar a entidades más pequeñas.

, al presionar a entidades más pequeñas. El sistema introduce una representatividad estática, ya que el Artículo 4° del decreto impide modificar la cantidad de votos durante el proceso paritario.

3. Arbitrariedad y falta de sustento técnico

UDA cuestiona la ausencia de justificación técnica para la escala de votos.

para la escala de votos. Señala que el esquema genera un efecto de "licuación de minorías", al limitar la capacidad de negociación de sindicatos de menor tamaño.

4. Incongruencia entre gestión pública y privada

Se denuncia una "promiscuidad representativa" , al permitir que gremios con presencia en el sector privado influyan en decisiones sobre el sector estatal.

, al permitir que gremios con presencia en el sector privado influyan en decisiones sobre el sector estatal. Se plantea un posible conflicto de intereses , al intervenir actores ajenos a la relación de empleo público.

, al intervenir actores ajenos a la relación de empleo público. Se advierte sobre una eventual afectación del erario público, al comprometer recursos estatales bajo decisiones influenciadas por entidades externas.

Un planteo por la igualdad en la negociación

El reclamo de la Unión de Docentes Argentinos se apoya en la defensa de un modelo de negociación basado en la igualdad de condiciones entre los gremios, frente a un sistema que, según sostienen, altera ese equilibrio.

Desde la entidad se sostiene que el decreto tiene como efecto final controlar unilateralmente el resultado de las paritarias, al permitir la construcción de mayorías que no reflejan de manera equitativa la representación sindical.

Pedido de suspensión

En este contexto, UDA solicitó formalmente la suspensión inmediata de los efectos del Decreto N° 337/26, con el objetivo de evitar daños irreparables en los procesos de negociación paritaria docente.

El planteo se inscribe en un escenario de tensión creciente en torno a las reglas que regirán las futuras discusiones salariales y laborales. La resolución del recurso presentado será determinante para definir el marco en el que se desarrollarán las paritarias, en un contexto donde la representación sindical y el equilibrio en la toma de decisiones se encuentran en el centro del debate.

De este modo, la controversia abierta por la implementación del voto calificado pone en discusión no sólo un mecanismo técnico, sino también los principios que rigen la participación sindical en la negociación colectiva docente.