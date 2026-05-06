Día Internacional sin Dietas: por qué se celebra y cuáles son las claves

Cada 6 de mayo se conmemora el Día Internacional sin Dietas, una jornada que propone poner en debate los mandatos sociales en torno a la delgadez y abrir un espacio de reflexión sobre los hábitos vinculados al cuerpo y la alimentación. Lejos de tratarse de una consigna aislada, la fecha se consolidó como un movimiento global que invita a revisar prácticas instaladas y a repensar el modo en que se construyen los ideales de belleza.

La iniciativa surgió en 1992 impulsada por la activista británica Mary Evans Young, quien, tras atravesar trastornos alimentarios, decidió promover un cambio cultural en torno a la percepción del cuerpo y las dietas. A partir de su experiencia personal, dio origen a una campaña que cuestiona las restricciones extremas y las consecuencias que estas pueden generar en la salud.

Desde entonces, la jornada trascendió fronteras y se convirtió en un punto de encuentro para reflexionar sobre las presiones sociales y los estándares estéticos que, en muchos casos, resultan inalcanzables.

La cultura de las dietas bajo la lupa

El Día Internacional sin Dietas pone el foco en la llamada cultura de las dietas, entendida como un conjunto de prácticas y creencias que promueven la delgadez como ideal de éxito, salud o aceptación social. En este contexto, especialistas advierten sobre los riesgos asociados a las dietas extremas, que suelen presentarse como soluciones rápidas pero que, en la práctica, pueden derivar en efectos contraproducentes.

Entre los principales riesgos señalados se encuentran:

El efecto rebote , que implica la recuperación del peso perdido tras abandonar regímenes restrictivos.

, que implica la recuperación del peso perdido tras abandonar regímenes restrictivos. El impacto negativo en la salud mental , vinculado a la frustración, la ansiedad y la presión por cumplir con determinados estándares.

, vinculado a la frustración, la ansiedad y la presión por cumplir con determinados estándares. La adopción de hábitos poco sostenibles en el tiempo, que dificultan una relación equilibrada con la alimentación.

En un escenario donde las redes sociales amplifican modelos estéticos muchas veces inalcanzables, estas advertencias adquieren una relevancia creciente. La exposición constante a estos patrones contribuye a reforzar exigencias externas que influyen en la percepción individual del cuerpo.

Bienestar integral

Lejos de promover el abandono del cuidado personal, la jornada plantea un enfoque diferente: reemplazar la lógica de la restricción por una mirada integral del bienestar. Este enfoque propone entender la salud no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional y lo psicológico.

En este sentido, el Día Internacional sin Dietas impulsa una serie de principios que buscan redefinir la relación con el cuerpo:

Una alimentación equilibrada , sin restricciones extremas.

, sin restricciones extremas. La práctica de actividad física adaptada a cada persona .

. El desarrollo de una relación más amable con el propio cuerpo.

Este cambio de perspectiva implica correrse de los modelos rígidos y avanzar hacia hábitos sostenibles, que contemplen las necesidades individuales y promuevan un equilibrio duradero.

La visibilización de los trastornos alimentarios

Otro de los ejes centrales de la jornada es la visibilización de los trastornos de la conducta alimentaria, problemáticas que afectan a millones de personas en todo el mundo. En este marco, se destaca la importancia de la detección temprana y del acompañamiento profesional, como herramientas fundamentales para abordar estas situaciones.

La fecha funciona como un recordatorio de que detrás de las exigencias estéticas pueden existir consecuencias profundas, tanto en la salud física como en la mental. Por ello, el enfoque integral que promueve el Día Internacional sin Dietas también incluye la necesidad de generar entornos más conscientes y empáticos.