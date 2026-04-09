La Catedral Basílica suspende las misas vespertinas: ¿cuándo y porqué?

La Catedral Basílica permanecerá cerrada durante la tarde de este viernes 10 de abril debido a las tareas de limpieza y acondicionamiento del templo, en el marco de los preparativos para las fiestas en honor de Nuestra Señora del Valle.

La decisión responde a la necesidad de avanzar con los trabajos previos al inicio de una de las celebraciones religiosas más significativas, cuya apertura formal tendrá lugar este sábado 11, con la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen, prevista para las 18.00.

El cierre vespertino del templo permitirá que las tareas de puesta a punto se desarrollen con normalidad, garantizando el acondicionamiento integral del espacio antes del comienzo de las festividades. En ese contexto, la jornada del viernes estará marcada por una reorganización excepcional del cronograma habitual de celebraciones litúrgicas.

No habrá misas a las 18.00 y 20.00

Como consecuencia directa del cierre de la Catedral en horas de la tarde, no se celebrarán las misas vespertinas previstas para las 18.00 y las 20.00.

La suspensión alcanza exclusivamente a esos horarios, debido a que el templo deberá permanecer sin actividad mientras se llevan adelante las tareas de limpieza y acondicionamiento necesarias para recibir a los fieles en el marco de las fiestas marianas. De este modo, quienes habitualmente concurren a las celebraciones de la tarde deberán tener en cuenta la modificación extraordinaria dispuesta para esta jornada puntual.

Qué misas sí se celebrarán este viernes

Pese al cierre vespertino, la actividad litúrgica se mantendrá con normalidad durante la mañana. Según se informó, sólo habrá celebraciones eucarísticas en tres horarios:

7.00

9.00

11.00

Estas serán las únicas misas programadas para este viernes 10 de abril, por lo que la comunidad deberá organizar su participación en función de ese esquema reducido. La concentración de las celebraciones en la franja matutina permite sostener la actividad religiosa del día sin interferir con el operativo de acondicionamiento previsto para la tarde.

La cuenta regresiva para la Bajada de la Sagrada Imagen

La medida se inscribe en la antesala inmediata de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Valle, que comenzarán oficialmente el sábado 11 de abril. El momento central de esa apertura será la Bajada de la Sagrada Imagen, prevista para las 18.00, ceremonia que marca el inicio de un tiempo de profunda significación espiritual para la comunidad.

En ese marco, los trabajos de limpieza y acondicionamiento adquieren un valor funcional clave, ya que preparan el templo para recibir el desarrollo de las celebraciones y a los fieles que participarán de las actividades previstas.

La suspensión de las misas vespertinas del viernes, por lo tanto, forma parte de una readecuación operativa del funcionamiento de la Catedral Basílica, orientada exclusivamente a llegar en óptimas condiciones al comienzo de las fiestas.

Con este esquema, la jornada del viernes se presenta como un día de preparación final del templo, con actividad religiosa sólo en horas de la mañana y con la mirada puesta en el sábado, cuando la Bajada de la Sagrada Imagen abrirá formalmente las celebraciones en honor de Nuestra Señora del Valle.